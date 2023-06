Novodobí "šmejdi" nepotřebují překročit práh bytu, aby lidi okradli. Stačí, když je důvěřivý člověk pustí k penězům na účtu.

Před několika dny naletěla osmdesátiletá žena z Prachaticka podvodníkovi, který ji oslovil prostřednictvím e-mailu. „Neznámý muž jí nabídnul možnost obchodovat s kryptoměnou a důvěřivá seniorka mu poskytla své telefonní číslo,“ uvedla prachatická policejní mluvčí Martina Joklová. Podvodník pak se ženou začal komunikovat prostřednictvím aplikace whatsapp. Žena mu svěřila, že už v loňském roce přišla o peníze při internetovém podvodu. „V tu chvíli pachatel nezaváhal a ženě nabídl, že jí pomůže dohledat a získat zpět,“ popsala mluvčí. Muž se pak na čas odmlčel, a když se znovu ozval ženu ujistil, že ví, kde peníze jsou, ale aby je mohla získat zpět, musí nejdříve zaplatit určitou částku za jejich převod. „Poté už stačilo, aby seniorku přiměl k tomu, aby si do svého notebooku nainstalovala program, umožňující vzdálený přístup s legendou, aby jí transakce pomohl snadněji vyřídit,“ upřesnila postup podvodníka Martina Joklová. Důvěřivá seniorka udělala přesně to, co po ní podvodník chtěl. Navíc mu potvrdila bankovním klíčem tři platba k převodu peněz z jejího účtu. „Sto padesát tisíc, o které přišla v loňském roce zpět nezískala a navíc přišla od dalších nejméně šedesát šest tisíc,“ řekla mluvčí. Prachatičtí policisté případ vyšetřují jako podvod.

Jak se bránit: Nikdy cizí osobě neumožňujte vzdálený přístup do vašeho zařízení (mobilního telefonu, notebooku či počítače), může ho totiž potom sám ovládat, včetně vašeho internetového bankovnictví. Pokud si nevíte s něčím rady, obraťte se na důvěryhodný zdroj – rodinné příslušníky nebo požádejte o osobní schůzku v bance. Nenechte se dostat pod tlak a vše si pečlivě promyslete, než cokoliv odkliknete.

Podvodů v on-line prostředí podle Martiny Joklové stále přibývá. Jenom během úterka 30. května přijali policisté dvě trestní oznámení na podvod s kryptoměnou. „V jednom případě přišla poškozená o bezmála 900 000 korun a ve druhém případě připravil podvodník muže o nejméně 110 000 korun,“ uzavřela Martina Joklová.