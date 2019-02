Vimperk - Na tísňovou linku oznámil ve čtvrtek před třináctou hodinou jeden muž, že se mu ztratila v lese na Vimperku manželka při sběru hub.

Policejní psovod se čtyřnohým parťákem Frejem. | Foto: Poskytla Maritna Joklová, Policie ČR Prachatice

Uvedl, že jí bezvýsledně hledal už asi tři hodiny, k vozidlu, kde měli sraz, se nevrátila. Po 68leté seniorce se ihned rozjela pátrací akce, do které se zapojilo na tři desítky policistů z Obvodního oddělení Horní Vltavice a z Vimperka, včetně kriminalistů a policejního psovoda.

Do akce byl nasazen i vrtulník. Pátrat dále pomáhali i členové Horské služby a strážníci Městské policie Vimperk. Zhruba v 16:00 hodin dostali policisté kladnou zprávu o tom, že pohřešovanou našel na silnici I. třídy číslo 4, za obcí Strunkovice nad Volyňkou, její syn, který byl na cestě pomoc pátrat. Poté, co žena nemohla najít cestu k jejich vozidlu, rozhodla se jít domů pěšky. Policisté tak mohli pátrací akci ukončil a pátrání odvolat.

Policisté opětovně nabádají všechny, co se do lesa vydají, aby si s sebou vzali mobilní telefon, kterým můžou kontaktovat své blízké či policii, v případě, že se ztratí. Je nutné si v takové situaci uvědomit, že se o ně jejich příbuzní strachují a že s největší pravděpodobností požádají policii o pomoc při pátrání. Nebojte se požádat o pomoc ostatní, kteří mají možnost zatelefonovat na bezplatnou tísňovou linku. O tom, že reflexní prvky nepatří jen do silničního provozu, ale i do lesa, potvrzuje policejní letka, která v případě nasazení vrtulníku, může nasvítit velký kužel v lese a reflexní prvky tak bude lépe vidět. Když už se ztratíme, měli bychom hledat nějakou cestu a na té zůstat, je mnohem větší šance na rychlé vypátrání. Pomůže také, když zůstanete na propustnějším místě lesa, mýtině apod.

Úsměvná tečka na závěr pátrací akce. Policistů v lese si všimla také jedna žena, která při sběru hub ztratila své klíče od vozidla BMW a nemohla tak odjet domů. Spíše pro zajímavost to oznámila přítomným policistům. Díky tomu, že pohřešovaná již byla v pořádku vypátrána a pátrací akce ukončena, rozhodl se policejní psovod, že jí se svým čtyřnohým parťákem Frejem, pomůže klíče najít. Hned jak dostal Frej povel k hledání, dal se do práce. Ani ne do půl hodiny ztracené klíče našel a štěkáním označil. Poté je psovod předal šťastné majitelce.