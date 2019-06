Horní Vltavice - Policisté z obvodního oddělení v Horní Vltavici zastavili v obci Vlčí Jámy řidiče osobního vozidla značky Seat, který jel od obce Lenora.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jaroslav Loskot

Policisté muže (39 let) z Prachaticka vyzvali k provedení dechové zkoušky a naměřili mu opakovaně více než 1,3 promile alkoholu. Dále se muž podrobil testováním pomocí testeru Drugwipe, který prokázal přítomnost látky amfetamin. Policisté muži zakázali další jízdu a zadrželi mu řidičský průkaz. Muž se podrobil následnému vyšetření v prachatické nemocnici. Policisté případ řeší ve zkráceném přípravném řízení. Do dvou týdnů by se tak měl za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky zpovídat před soudem.