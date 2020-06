Desítky upytlačených ryb a divoké zvěře má mít a svědomí trojice mužů z Jihlavska. Nejméně od srpna do listopadu v roce 2018 pravidelně vyráželi na pytlácké výpravy po Vysočině a jižních Čechách. Používali k tomu nelegálně držené zbraně i vybavení a v několika případech stříleli zvěř i v době hájení.

Kromě divokých prasat, daňků, srnčího, ryb i zajíců jeden z pytláků vystřelil i na přísně chráněného výra velkého. Dva z obžalovaných padesátiletý František Koza a devětatřicetiletý Karel Kremlička jsou řezníci. Třetí obžalovaný jednačtyřicetiletý Dušan Přibyl je nezaměstnaný.

„Lovili bez povolení a často i nedovoleným způsobem pomocí víceháčků, vrhacích sítí, nelegálně držených střelných zbraní. Ulovenou zvěř použili pro vlastní potřebu, nebo poskytli dalším lidem,“ uvedl k případu jihlavský státní zástupce Ivo Novák.

Dohromady měli různým spolkům způsobit škodu za bezmála půl milionu korun. Největší škodu má mít na svědomí Koza, který je navíc obviněn z výroby pervitinu. Za pytláctví, krádež a další trestné činy jim hrozí dvouleté až pětileté tresty.

„Ulovil jsem asi jenom deset ryb, vysokou nikdy,“ řekl Deníku Vysočina František Koza na chodbě jihlavského soudu, který musel v úterý 2. června hlavní líčení odročit na jiný termín, protože se omluvil obhájce obžalovaného Kozy.

Dušan Přibyl řekl, že je pravda asi jen dvacet procent toho, z čeho je obžalován.

„Zbytek udělal někdo jiný,“ tvrdí Přibyl, který ale odmítl na policii vypovídat.

Kremlička se podle informací Deníku Vysočina přiznal k přechovávání nelegálního střeliva a k tomu, že pytlačil v okolí Telče a Mrákotína. Lovil ale pouze kapry, srnčí a dančí zvěř nikdy.

Policie na případu pracovala několik měsíců. Mezi hlavními důkazy mají být odposlechy všech tří obžalovaných, což Deníku Vysočina potvrdil i sám Koza. „Mají jenom ty odposlechy, jinak jsou to samé nepřímé důkazy. Například signál mého telefonu v lokalitě, kde bylo uloveno nějaké zvíře, je to blbost,“ reagoval Koza.

Ten také Deníku Vysočina prozradil, jak na ně policie vlastně přišla a kdy je začala sledovat. „Přibyl hodil srnčí hlavu do popelnice u benzínky v Telči. Samozřejmě to smrdělo a obsluha benzínky to ohlásila. Podle kamer pak zjistili, kdo tam tu hlavu hodil a toho napíchli,“ popsal Koza, který měl u Řásné na Jihlavsku v přesně nezjištěné době někdy v srpnu 2018 zastřelit výra velkého, jehož společenská hodnota se odhaduje na necelých osmačtyřicet tisíc korun.

Hlavní líčení včetně přečtení obžaloby a výslechu obžalovaných by mělo začít 22. července.