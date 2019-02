Slova nestačila, muži se následně poprali

Netolice – Dva muži, kteří se v polovině července střetli před jedním netolickým barem, nyní čelí podezření z přečinu výtržnictví.

Poté, co se do sebe pustili slovně, přišlo totiž na řadu i fyzické napadení, a to na místě veřejnosti přístupném. Případ řeší netoličtí policisté.