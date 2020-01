Prachatičtí policisté už zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu výtržnictví, kdy podezřelým je dospělý muž. „Případ zatím vyšetřujeme, ale vzhledem k tomu, že se jedná o nezletilou osobou, nebudeme poskytovat další informace,“ uvedla prachatická tisková mluvčí Martina Joklová.

Jak potvrdila Hana Bolková, ředitelka ZŠ Národní v Prachaticích, jednalo se o žáka jejich školy. „Stalo se to v odpoledních hodinách. Onen muž pak přišel ke mně do kanceláře, kde mě slovně napadal a tvrdil, že napaden byl on žákem naší školy. Zavolala jsem policii. Žáci u nás ve škole dostali poučení, jak se mají v podobných případech chovat,“ doplnila.