Jiří Langweil pochází z Jižních Čech z Táborska a odpykává si v Rakousku trest za několik krádeží, distribuci drog a také za to, že převáděl uprchlíky přes hranice z Maďarska do Rakouska. Odsouzen byl soudem v Eisenstadtu do vězení na 1095 dní a trest vykonává ve věznici v Garstenu.

V České republice byl Jiří Langweil (narozen 1991) odsouzen za ohrožení pod vlivem návykové látky a také nesměl řídit. K podmíněnému trestu ho odsoudil českobudějovický okresní soud. Navíc v Jihočeském kraji žijí jeho rodiče a je trvale hlášen v Chýnově na městském úřadu. Českým státním občanem také je.

V roce 2015 se podílel na nelegální migraci do Evropy, když společně s dalšími lidmi převáděl uprchlíky z Maďarska do Rakouska. Pak také obchodoval s návykovými látkami – z České republiky do Rakouska dovážel marihuanu a pervitin. A nakonec se dopustil několika krádeží v Linci, při kterých napáchal škodu přesahující 21 000 euro.

Za převaděčství by mohl jít v Čechách až na osm let do vězení. Za distribuci drog by mu v České republice hrozil podle trestního zákoníku trest až deset let a za krádeže, které mu soud prokázal, by mohl skončit v českém vězení až na osm let. Všechny jeho skutky jsou tak trestné i v České republice, což je důležité při uznávání rozsudků jiných zemí.

Jiřímu Langweilovi se do českého vězení ale nechce a uznání rozsudku a převoz do Čech odmítl. „Argumentuje tím, že v České republice jsou horší podmínky a kvalita věznic - že jsou zde špatné podmínky výkonu trestu a zacházení s vězni že je v Čechách daleko horší,“ řekl soudce Ondřej Vítů, který vedl senát, který o uznání rakouského rozsudku rozhodoval.

Obhajoba se také snažila poukázat na to, že jednou z podmínek pro uznání rozsudku je bydliště v Čechách, ale bydliště Jiřího Langweila není standardní, když je trvale hlášen na radnici v Chýnově. A v neposlední řadě pak obhájce upozorňoval na epidemiologickou situaci a nebezpečí zavlečení infekce při eskortě vězně do České republiky.

Trestní senát českobudějovického krajského soudu ale vyšel zcela vstříc státní zástupkyni a rozsudek rakouského soudu z Eisenstadtu uznal. „Jeho stanovisko není rozhodné. Ten nesouhlas nemá relevanci,“ řekl soudce Ondřej Vítů v ústním odůvodnění rozsudku k odmítavému stanovisku odsouzeného.

Stejně tak soud odmítl argumentaci s bydlištěm na radnici, když státní příslušnost vězně byla prokázána a navíc mu rakouské úřady zakázaly na deset let pobyt v jejich zemi. A soud odmítl i argumentaci rizikem nákazy nemocí covid-19. „Hrozba, že by zavlekl do České republiky infekci, je minimální,“ řekl Ondřej Vítů.

Rozsudek není pravomocný. Státní zástupkyně se práva na odvolání vzdala, ale obhajoba se k možnosti odvolání nevyjádřila. V podobných případech jsou šance obhajoby většinou nízké, ale odvolání k Vrchnímu soudu v Praze by mohlo vězni oddálit termín převozu do české věznice.

- Rakouský rozsudek platí od loňského září.



- Část trestu už si Jiří Langweil odseděl.



- Z vězení by měl vyjít v lednu roku 2022.



- V Čechách by mu hrozilo až deset let vězení.