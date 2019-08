Netolice – Před soud zamíří řidič osobního automobilu, který havaroval v uplynulém týdnu mezi Oborou a Netolicemi. V důsledku předchozího požití alkoholických nápojů nezvládl svůj vůz a vyjel mimo komunikaci, kde havaroval.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Pavel Vičar

Následná zkouška na přítomnost alkoholu prokázala hodnotu bezmála 2,1 promile. Při nehodě utrpěl řidič zranění, které si vyžádalo jeho převoz do nemocnice. Bylo mu proto zadrženo řidičské oprávnění. Čeká jej soud, kde je ohrožen trestem odnětí svobody na dobu od šesti měsíců do tří let, peněžitým trestem nebo trestem zákazu činnosti.