Bohužel, podle policejního mluvčího Milana Bajcury nebylo z prvotních informací úplně zřejmé, kde se nešťastník nachází. "Jasné jen bylo, že stojí na mostě v krajském městě a chce skočit," uvedl Milan Bajcura.

Do terénu tedy vyjely policejní hlídky a zamířily na různá místa, jedním z nich byl most na Dlouhé louce a také ten, který je na sídlišti Vltava – Voříškův Dvůr. "Tam policisté zahlédli muže, který již přendával nohu přes zábradlí, když policisty spatřil, urychleně přendal i druhou nohu a chtěl skočit. Rychlá reakce policistů, kteří u muže zastavili a vyskočili z vozidla, mu však v jeho úmyslu zabránila," pokračoval Milan Bajcura. Pprap Jan J. muže co největší silou popadl a přetáhl ho spolu s kolegou pprap. Josefem K. zpět na chodník. Přivolaní záchranáři pak muže převezli k dalšímu ošetření do nemocnice.

"Policistům pětatřicetiletý muž po tom všem řekl, že nevěděl co dál se životem. Přišel o práci a byl delší dobu odloučený od přítelkyně, což ho přimělo myslet na sebevraždu. Policistům se také omluvil a poděkoval, že mu v jeho úmyslu zabránili a dostal tak druhou šanci," dodal mluvčí s tím, že "hlídkaři" přijíždějí na místa oznámení velmi často jako první a toto je jeden z mnoha případů, kdy někomu zachránili život.