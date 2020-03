Hledaný muž měl nastoupil do výkonu trestu odnětí svobody.

Policie. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Vimperští policisté v úterý dopoledne ve Vimperku vypátrali muže (46 let) z Prachaticka, na kterého vydal okresní soud příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. "Po hledaném muži bylo v polovině ledna vyhlášeno celostátní pátrání. Vimperští policisté vypátraného muže zadrželi a eskortovali do policejní cely a ještě včera nastoupil do výkonu trestu odnětí svobody," sdělila mluvčí policie Martina Joklová.