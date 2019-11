Policisté hledají svědky dopravních nehod

Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, která se stala v době od 12 hodin dne 30. září do 19 hodin dne 4. října, a to v uzavřené části obce Malovice. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neustanovený řidič dosud nezjištěného vozidla, který narazil do zdi domu. Po dopravní nehodě řidič na místě nezastavil a nehodu následně neoznámil. Hmotná škoda na fasádě domu je odhadem 30 000 korun.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR