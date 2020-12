Prachatičtí policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu podvodu. Poškozená podle policejní mluvčí Martiny Joklové přišla opakovaně o několik tisíc korun při nákupu přes internetový bazar.

"Neznámí pachatelé nabízeli v první polovině listopadu a začátkem prosince na známém bazarovém portálu na internetu k prodeji herní konzoli Playstation 5. Poškozené první nákup v listopadu přes internet nevyšel. Předem prodejci zaslala za nabízené zboží finanční hotovost, ale herní konzole se nedočkala. Tak zkusila štěstí znovu začátkem prosince. Bohužel, to dopadlo stejně. Poté, co od ní podvodník obdržel peníze, přestal s ní komunikovat. Důvěřivá žena nemá do dnešního dne ani jednu herní konzoli a peníze zpět jí také nikdo nevrátil, čímž jí vznikla škoda za nejméně 31 tisíc korun," popsala Martina Joklová.

Bagr zaplatil, zpět nedostal své peníze ani rypadlo

Také třeboňští policisté pátrají po neznámém pachateli internetového podvodu. Podle mluvčí policie Hany Millerové podvodník v době od 17. října do 11. prosince uvedl jiného člověka v omyl tím, že na internetovém portálu nabízel na prodej bagr - minirypadlo SUNWARD SWE 17b za 125 tisíc korun.

"Na tento inzerát zareagoval poškozený z Třeboňska, který po předchozí e-mailové komunikaci uhradil finanční částku ve výši 134 832 korun včetně dopravy ze svého bankovního účtu na účet prodávajícího. Ten poté přestal komunikovat," uvedla Hana Millerová s tím, že do dnešního dne prodávající bagr poškozenému nezaslal a rovněž mu nevrátil jeho peníze.