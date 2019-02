České Budějovice – Za podvody s odebíráním pohonných hmot a služeb pro společnost A. v roce 2005 s celkovou škodou přes 14 milionů korun odsoudil krajský soud v lednu 2012 tři obžalované, z nich Josefu H. pět a půl roku odnětí svobody. Vrchní soud v Praze jeho odvolání co do výroku o trestu nevyhověl a H. podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS).

Namítá například, soudkyně odvolacího soudu je vůči jeho osobě podjatá, neboť on deníku Právo nabídl informaci, že dotyčná získala v roce 2008 darem od jiné osoby byt. Nikdy nevysvětlila důvod a způsob nabytí nemovitosti, ale od počátku byla přesvědčena, že za zveřejněním informace stojí právě obviněný. Z toho lze dle něho vyvodit, že vůči němu nerozhoduje nestranně a nezaujatě. Mj. nevyhověla jeho žádosti o odročení a vydala příkaz k zatčení a Evropský zatýkací rozkaz, který založila prý na nesprávném tvrzení, že se svým obstrukčním jednáním a pobytem v cizině trestnímu řízení vyhýbá. Poukázal na zveřejňování jeho fotografie na internetových stránkách Policie ČR - přestože již byl ve Slovinsku omezen na svobodě a pátrání nebylo třeba, byl stále veden ve veřejně přístupné policejní evidenci, a to z důvodu nečinnosti zmíněné předsedkyně senátu, která pátrání po jeho osobě nezrušila. Tvrdil manipulaci s překladem rozhodnutí soudu v Lublani, jímž bylo povoleno předání jeho osoby do ČR. Jmenovaná soudkyně údajně také zlehčovala jeho zdravotní stav a „hledala cesty, jak ho odsoudit".

Z překladu rozhodnutí soudu v Lublani z října 2014, na jehož základě byl předán do ČR, podle něho výslovně vyplývá, že jeho osobu „nesmí soudní orgány ČR stíhat nebo mu uložit výkon trestu… pro trestnou činnost, kterou spáchal před předáním". Vrchní soud však pořídil odlišný překlad tohoto rozhodnutí, z nějž má vyplývat, že jej není možno stíhat toliko pro jinou trestnou činnost, než je ta, kvůli níž byl do České republiky předán. Tento překlad je podle něj nesprávný, neboť nic takového z rozhodnutí soudu v Lublani nevyplynulo.

K věci samé poukázal na to, že nebylo prokázáno, že by věděl o špatné finanční situaci společnosti a že by si byl vědom toho, že závazky nebudou hrazeny. Existence dohody na tom mezi obviněnými nebyla nikterak prokázána. Neexistuje údajně zákonný podklad k závěru soudu, že poškozeným subjektům způsobil škodu přes čtrnáct milionů. Poukázal rovněž na pochybení poškozené OMV s tím, že soud měl při rozhodování o náhradě škody přihlížet také ke spoluzavinění tohoto poškozeného, u nějž selhal systém vnitřních kontrol.

Namítl, že spoluobviněné N. byl opakovaně ustanoven obhájce podle pořadí v abecedně ustanoveném pořadníku advokátů, ale podle libovůle soudu. Je tak třeba vycházet z toho, že N. nebyla procesně řádně zastoupena, a její výpovědi proto nemohou sloužit k jeho usvědčení.

S dovoláním neuspěl

K údajné podjatosti soudkyně Vrchního soudu obviněný podle NS neuvedl žádné relevantní skutečnosti, z nichž by vyplýval důvod pochybovat o nepodjatosti předsedkyně senátu. Skutečnost, že obviněný předal tisku informaci o údajném získání bytu či podal na soudkyni trestní oznámení, není důvodem, pro který by měla být soudkyně vyloučena z projednávání věci. Ničím nepodložené jsou pak i další výtky obviněného, z nichž dovozuje její předem negativní vztah k němu a snahu škodit mu. Skutečnost, že soud rozhodne v konkrétních záležitostech jinak, než si obviněný představuje, ještě neznamená, že je podjatý, řekl NS. Námitky obviněného je třeba považovat za pouhý projev jeho nespokojenosti s postupem soudů a jeho jisté nevraživosti či osobní předpojatosti vůči dotyčné soudkyni.

Nepřípustnost svého trestního stíhání odvozuje obviněný z výkladu překladu lublaňského soudu, podle něhož ho prý nesmí soudní orgány ČR stíhat pro trestnou činnost, kterou spáchal před předáním. Tomuto názoru nelze dát za pravdu, řekl NS. Bylo by totiž v rozporu s jakýmikoliv logickými zásadami, aby slovinský soud obviněného předal do ČR k trestnímu stíhání a současně rozhodl, že ani v předávané trestní věci jej ČR nesmí stíhat. V takovém případě by v podstatě nebyl žádný důvod k tomu, aby byl obviněný do České republiky vydáván, rozvedl NS. Připomněl zákon o mezinárodní justiční spolupráci, z něhož jednoznačně vyplývá, že předaná osoba nemůže být zbavena osobní svobody ani proti ní nemůže být vedeno trestní stíhání pro jiný skutek spáchaný před předáním, než pro který byla předána.

Příslušné soudy se ve věci náležitě vypořádaly se všemi skutečnostmi důležitými pro rozhodnutí. Není pochyb, že svým zákonným povinnostem plně dostály, odůvodnění jejich právních závěrů konvenuje důkazní situaci, argumentace v rozhodnutích je věcná, logická, neprokazující žádné prvky libovůle apod., uzavřel NS. Dovolání Josefa H. proto odmítl.(4 Tdo 1157/2015)