V neděli po devatenácté hodině se na Obvodní oddělení Volary dostavil muž s tím, že pohřešuje svou devětaosmdesátiletou matku.

Uvedl, že se v poledne vydala z místa svého bydliště ve Volarech do lesa a do současné doby se domů nevrátila. Po seniorce podle policejní mluvčí Martiny Joklové začali ihned pátrat volarští, horvnovltavičtí i prachatičtí policisté, včetně policejního psovoda.

"Do akce se dále zapojili dobrovolní hasiči z Lenory, Zbytin, Volar a z Horní Vltavice a také členové Hasičského záchranného sboru z Prachatic. Seniorku nakonec nalezl před půl devátou večer v lesním porostu zvaném Březovka policejní psovod. Podchlazená žena byla následně z místa převezena zdravotní záchrannou službou do nemocnice.," uvedla Martina Joklová.

Vzhledem k tomu, že to v letošní houbařské sezóně na jihu Čech není první případ, policisté opětovně upozorňují na to, aby se lidé do lesa nevydávali bez mobilního telefonu, kterým si mohou přivolat potřebnou pomoc. "Pokud by jím především starší senioři nedisponovali, neměli by se do lesa vydávat sami. Pátrací akce totiž nemusí být vždy tak úspěšná, jako tahle poslední," naznačila mluvčí.