Sotva na silnicích Prachaticka skončil v pátek večer Speed Maraton 2023, zahájili policisté a městští strážníci ve Vimperku další dopravně bezpečnostní akci. Podle slov mluvčí prachatického ředitelství Policie ČR Martiny Joklové se v noci z pátku na sobotu zaměřili hlavně na dodržování pravidel silničního provozu s důrazem na řidiče pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jana Zuziaková

Do akce ve Vimperku společně vyrazilo osm policistů z obvodního oddělení Vimperk a prachatického dopravního inspektorátu a dva strážníci Městské policie ve Vimperku. "Během noci zkontrolovali třicet osm řidičů a uložili devět blokových pokut," zkonstatovala Martina Joklová. Na vině nejvyššího počtu přestupků bylo překročení nejvyšší povolené rychlosti. Následovalo nerespektování dopravního značení či jízda bez řidičského průkazu. "Ve čtyřech případech pak šoféři využili k jízdě auto bez platné technické kontroly," uvedla policejní mluvčí. Poukázala na skutečnost, že mezi hříšníky ve Vimperku se tentokrát objevil i chodec. Ten totiž vstoupil do vozovky ve chvíli, kdy mu na semaforu svítila červená. "Potěšující bylo, že nikdo z řidičů ve Vimperku nebyl za jízdy pod vlivem alkoholu a drog. Jenže radost policistů netrvala dlouho," zhodnotila Martina Joklová s tím, že dopravní policisté při cestě do Prachatic zastavili ve Starých Prachaticích Audi A4. Její řidič se podrobil dechové zkoušce. "Policisté mu naměřili dvě promile alkoholu v dechu a navíc u sebe neměl ani řidičský průkaz," popsala poslední případ noci z pátku na sobotu.

Šofér je podezřelý z ohrožení pod vlivem návykové látky. O vině a trestu rozhodne okresní soudce ve zkráceném přípravném řízení do čtrnácti dnů.