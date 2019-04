Otec neplatil alimenty

Vimperk - Před soud zamíří do čtrnácti dnů čtyřicetiletý otec, který od loňského roku neplatil alimenty na své čtyři děti. A to i přes to, že mu tuto povinnost stanovil soud.

Podle slov Martiny Joklové, prachatické policejní tiskové mluvčí, už vimperští policisté muži sdělili podezření z přečinu zanedbání povinné výživy ."Muž dluží na výživném dluží nejméně 26 000 korun. Další prověřování provádí vimperští policisté ve zkráceném přípravném řízení, proto se podezřelý bude muset ze svého jednání do dvou týdnů zodpovídat také před soudem," doplnila Martina Joklová.

