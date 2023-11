Sotva poznal auto a volant, i přesto vyrazil. Boural a nedokázal dýchnout do policejního měřiče. Musel na krev. Na „triku“ toho má ale víc.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Ohrožení pod vlivem návykové látky má „na krku“ osmapadesátiletý šofér z Prachaticka. Před čtrnácti dny se muž pod vlivem alkoholu dopotácel ke Škodě Octavia a chtěl se na místní komunikaci ve Zdíkově otočit a vyrazit na cestu. Byl ale tak opilý, že zadkem auta narazil do plotu u rodinného domu. „Poté, co se snažil odtud vycouvat, narazil do zaparkovaného vozidla Ford, které stálo za ním. Tímto jeho manévrování však neskončilo, opět se rozjel s vozidlem dopředu a dopadlo to stejně, jako předtím, a to nárazem do stejného oplocení domu,“ popsala jeho kolizi mluvčí prachatických policistů Martina Joklová.

V dechu měl přes dvě promile, i tak se odvážil řídit

Řidič byl viditelně pod vlivem alkoholu. „Nebyl fyzicky schopen dechové zkoušky, proto byl policisty vyzván k podrobení se lékařskému vyšetření, spojenému s odběrem krve. To podstoupil a rozbor zjistili u řidiče 2,43 g/kg v krvi,“ upřesnila mluvčí. Na místě nehody ale policisté ještě zjistili, že Škoda Octavia nemá platnou technickou kontrolu. Navíc na ní nebylo uzavřené ani povinné ručení. Na octavii policisté pak vyčíslili škodu na deset tisíc korun, po dvaceti tisících také na fordu a oplocení domu. „Případ šetří dopravní policisté ve zkráceném přípravném řízení, podezřelý proto bude své jednání do dvou týdnů vysvětlovat u soudu,“ uzavřela Martina Joklová.