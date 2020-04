Vimperští policisté sdělili podezření muži (30 let) z Prachaticka z přečinu neoprávněného užívání cizí věci z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

"Podezřelý se zmocnil koncem března v nočních hodinách, bez svolení majitele, klíčů od osobního vozidla Peugeot 306, do kterého následně usedl a sám s ním odjel přes obec Smrčná a Bořanovice do Vimperka, kde byl v ulici U Lázní zataven a kontrolován hlídkou městských strážníků. Ti poté na místo přivolali vimperské policisty, kteří u řidiče provedli dechovou zkoušku, kterou mu zjistili bezmála tři promile alkoholu v dechu. Další jízdu řidiči zakázali," sdělila mluvčí policie Martina Joklová s tím, že vimperští policisté případ prověřují formou zkráceného přípravného řízení, proto se podezřelý bude muset ze svého jednání do dvou týdnů zodpovídat také před soudem.