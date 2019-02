České Budějovice – Pan Zdeněk (32) šel prý loni 14. ledna řešit křivdu na přítelkyni, kte〜rou vyhodili z práce servírky poté, kdy bar byl přepaden, a ještě jí nedali výplatu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Milan Holakovský



Tak to líčil před Okresním soudem v Č. Budějovicích.

Nešel za majitelem herny, ale za lupičem (ten byl později také za to vskutku nepravomocně odsouzen). Kde bydlí, se dozvěděl od kamarádky. Vzal si k ruce známého z basy.

Podle soudu mladíka, který mu otevřel, praštil pěstí, namířil na něho pistoli a žádal 20 000 korun. Dotyčný mu řekl, že peníze nemá, a ze strachu mu předal alespoň mobil.

Pan Zdeněk to líčil tak, že do poškozeného jen strčil a zakřičel na něho, jak to bylo s tou hernou, s kým to udělal, a aby ty peníze vrátili a přítelkyně dostala výplatu. On žádné prachy nechtěl, ujišťoval.

Poškozeného neuhodil, nevyhrožoval mu, pistolí nemířil. Kamaráda měl s sebou pro jistotu, nevěděl prý, co může čekat, když ten kluk přepadl hernu s nožem.

Poškozený mu řekl, že ho dovede ke spolupachatelům, a než sežene ty peníze, nabídl mu mobil. Dobrovolně s ním jel k bydlišti ostatních (obviněný připustil, že kdyby s ním nešel, dal by mu asi pár facek), ale nebyli doma. Tak se domluvili na druhý den.

Podle rozsudku ho pan Zdeněk držel celou noc, v autě a pak v bytě, a pustil ho až ráno.

Poškozený řekl, že mu kamarádka zavolala, aby šel ven. Před domem na něho vyběhl obviněný s pistolí v ruce a s dalším mužem a dal mu několik ran pěstí. Mluvil o tom baru a že chce dvacet tisíc, něco z toho hned, a vzal mu mobil. Pak jeli k dalším dvěma, kteří nebyli doma, jezdili po městě a zbytek noci ho Zdeněk držel v bytě.

U soudu děj „změkčil“, prý dostal jen pár facek. Pak se domlouvali, zda dají dohromady alespoň na část výplaty té servírky. Mobil vydal dobrovolně. Zbraň měl Zdeněk za pasem, pak v ruce, ale nemířil na něho. V noci ho nenutil zůstat, ale měl strach. Setrval, ale nebral to jako vydírání.

Známý obviněného vypověděl, že před barákem Petr na poškozeného vlítnul, nadával mu, a ten se z toho zhroutil. Autem s nimi jel dobrovolně. Bití, nátlak či pistoli neviděl.

Celý „balík“ skutků

Okresní soud uzavřel, že pan Petr jel za poškozeným s úmyslem získat peníze, ne proto, aby ho donutil doznat na policii loupež, aby případně byla jeho přítelkyni uhrazena mzda. Poškozeného napadl a po domluvě „ostřejšího rázu“, jak řekl svědek, mu odcizil mobil. Soud neviděl důvod, proč by mu jej poškozený vydával dobrovolně. Pan Petr se tak dopustil loupeže. Nava〜zu〜jící zadržování poškozeného bylo dle soudu vydíráním.

Soud dále uznal pana Petra vinným nedovolenou výrobou a držením omamných látek. Nejméně ve 120 případech prodal pervitin za celkem 60 000 korun stejnému poškozenému jako při výše uvedených činech. Za řízení auta přes zákaz ho shledal vinným mařením výkonu úředního rozhodnutí a neoprávněným užíváním cizí věci. Za tyto skutky a další odsouzení mu uložil souhrnné tři roky a osm měsíců vězení.

Kromě toho mu dal samostatný trest čtyř měsíců nepodmíněně za přečiny krádeže a porušování domovní svobody – vniknutí do sklepa rodinného domu a odcizení kola za více než osmnáct tisíc.

Pan Petr se odvolal. Obhájce mínil, že údajný poškozený je nevěrohodný a vypovídá s rozpory. Je prý závislý na drogách a sám páchá trestnou činnost. Navrhoval znalecké zkoumání jeho věrohodnosti. Žádný žalovaný čin prý panu Petrovi nebyl prokázán.

Obžalovaný dodal, že z výpisu hovorů by se zjistilo, že poškozený svůj mobil užíval i poté, kdy jej měl údajně předat obviněnému. Popřel, že by byl dotyčný onu noc v jeho bytě. A kdyby od něho dostal tolik peněz za drogy, tak by se jistě nemusel vystěhovat z bytu pro neplacení nájmu . . .

Krajský soud ale změnil rozsudek jen tak, že zprostil pana Petra obžaloby z jednoho z maření výkonu úředního rozhodnutí – nebylo prokázáno, že 15. ledna řídil. Ostatní skutky má za prokázané. „Ne〜ní důvod polemizovat s logickým hodnocením věrohodnosti poškozeného okresním soudem v souladu s částmi výpovědi obžalovaného a svěd〜ka oné návštěvy,“ řekl předseda senátu.

Z trestu za loupež, vydírání, drogy a zbývající sbíhající se maření z trestního příkazu z loňska soud panu Petrovi souhrnný trest odnětí svobody zkrátil na tři roky. Další výroky rozsudku včetně trestu za krádež krajský soud ponechal nedotčeny.

Rozsudek je pravomocný.