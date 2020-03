Soud jeho verzi neuvěřil, ale dal J.K. velmi kuriózní šanci: „Máte to kola doma? Když ho ještě dnes přivezete, soud k této ochotě spolupracovat přihlédne,“ uvedl předseda senátu a zároveň Okresního soudu ve Strakonicích Roman Šustr. Lhůta byla pět hodin. Díky tomu si již soudně trestaný J.K. odnesl nepravomocný podmíněný trest 18 měsíců s odkladem na pět let.

Podobná věc s vrácením odcizené věci u soudu se Stala ve Strakonicích asi před deseti lety. Tehdy šlo navrácení mixéru odcizeného ze školní kuchyně.

Celá záležitost se odehrála loni 9. prosince. Obviněný J.K. se měl násilím dostat na dvorek v domě v Mokrého ulici ve Vodňanech, odkud si odvezl pánské kolo zn. Muddyfox. Ale tvrzení o tom, že ho odcizil, odmítl. „Jeden známý (redakce jméno zná – poz. autora) mi řekl, že mi kolo prodá za 300 korun. Že je na dvorku, ale že nemá klíče, abych si dveře nějak otevřel a kolo si vzal. Věřil jsem mu, ale byl jsem uveden v omyl. Starám se o čtyři děti a chtěl jsem kolo pro syna,“ uvedl před soudem J.K. Vzhledem k tomu, že se obžalovaný vrátil loni v srpnu z pětiletého vězení s ostrahou, byl soud opatrný. „K události došlo 9. prosince, soud se koná 26. února. To je dost dlouhá doba na to, abyste kolo majitelce vrátil. Proč jste tak neučinil?“ zeptal se soudce. J.K. na to reagoval tvrzením, že by mu pak nikdo nevěřil.

Soud se ale nespokojil jen s výpověďmi a došlo i na video z kamery ve zmíněné ulici. Na něm byl vidět obžalovaný, jak vstupuje do domu. „Byl jste v uvedeném domě dvakrát. Nejdříve jste si byl místo obhlédnout, poté jste se vrátil a kolo odcizil,“ řekl k záběrům soudce Roman Šustr.

U soudu vypovídala i poškozená G.V. z Vodňan. „Kolo stálo na dvorku asi dva roky. Nikdy jsem ho nechtěla prodat a nikomu jsem ho nenabízela. Určitě ho chci zpátky. “ Po své výpovědi si vyslechla omluvu od obžalovaného s tím, že kolo vrátí.

Státní zástupce Marek Stehlík ve své závěrečné řeči uvedl, že výpověď J.K. je nevěrohodná. „Sice vrátil nepoškozené kolo, ale obžalovaný byl už za krádeže souzen. Z posledního výkonu trestu se vrátil loni v srpnu a za další čtyři měsíce udělá stejnou věc znovu,“ řekl Marek Stehlík. Vzhledem tomu, že obviněný má již podmíněný trest za vydírání, navrhoval souhrnný nepodmíněný trest 13 měsíců do věznice s ostrahou. Trestní sazba je od šesti měsíců do čtyř let.

Předseda senátu Roman Šustr nakonec vynesl verdikt odnětí svobody na 18 měsíců s odkladem na pět let. „Soud verzi o koupi kola nevěří. Nicméně obžalovaný kolo neprodal ani neponičil a nepoškozené vrátil. Už je na čase, aby přestal s jakoukoliv trestnou činností. Je tedy jen na něm, jak s touto šancí naloží."

Státní zástupce se k rozsudku nevyjádřil, obžalovaný se práva na odvolání vzdal.