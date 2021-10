Neznámý pachatel podle policejní mluvčí Martiny Joklové vnikl ze středy na čtvrtek do jednoho z pokojů v azylovém domě na Prachaticku. "Zde odcizil pánskou koženou peněženku hnědé barvy s finanční hotovostí, osobními doklady a platební kartou. Poškozenému tak způsobil škodu za nejméně čtyři tisíce korun," popsala mluvčí s tím, že další prověřování případu provádí prachatičtí policisté, kteří po pachateli pátrají.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.