Českobudějovický krajský soud v úterý vynesl rozsudek v případu údajného sexuálního zneužívání dítěte. Toho se měl dopouštět částečně hluchoněmý muž (44 let) z Prachaticka na své nevlastní dceři. Dívce nebylo v té době ještě ani deset let. Obžalovanému přitom za znásilnění a ohrožování mravní výchovy dítěte hrozil trest až 12 let vězení.

Otčím dívku údajně nutil k orálnímu a pohlavnímu styku už od jejích osmi let. Sexuálních praktik se měl dopouštět od října 2015 do konce roku 2017.

„Za účelem dosažení sexuálního uspokojení nezletilou donutil opakovaně v přesně nezjištěném počtu případů nejprve každý všední den, poté s klesající frekvencí k pohlavnímu styku, který s ní uskutečnil tak, že v ranních hodinách, když matka odešla do zaměstnání, nezletilou vždy odnesl z dětského pokoje do obývacího pokoje nebo do ložnice, kde se svlékl, nezletilá se také musela svléknout. Poté jí v pěti nebo šesti případech pouštěl na mobilním telefonu pornografická videa, aby viděla, co a jak má dělat, prsty i jazykem dráždil její přirození a požadoval po ní, aby mu sahala na penis a prováděla mu felaci až do jeho ejakulace,“ popsal soudce Jaromír Hájek. Otčím měl dívku poté uplácet padesátikorunou nebo stovkou, aby mlčela. Vše se provalilo až s odstupem času v roce 2019, kdy se školačka svěřila své kamarádce, která upozornila svoji matku.

Znásilnění si dívka nevymyslela, klinická psycholožka falešné nařčení odmítá

Policisté následně během vyšetřování případu odhalili v mobilním telefonu i komunikaci na sociálních sítích u obžalovaného zprávy se sexuálním podtextem, které nevlastní dceři posílal. Požadoval po ní například fotografie poprsí. Na svoji obhajobu otčím dívky už na začátku soudního procesu uvedl, že kouřil marihuanu a po ní měl zvláštní choutky.

Musel jsem se schovávat

„Kouřil jsem trávu, psal jsem jí pak nevhodnou komunikaci, šokovalo mě to. Chtěl jsem, aby mi poslala fotku, ukázala prsa. Byla to ale největší hloupost, co jsem provedl a ke všemu se přiznal,“ osvětlil. Nevlastní dceru si také v komunikaci uložil jako potvoru. V úterý se u soudu znovu rozpovídal o svých pocitech a problémech, které mu celá situace způsobila. „Je to pro mě moc nepříjemné, musel jsem se schovávat, dal jsem zbytečně výpověď v práci a šel jsem za známými do Plzně. Manželka mě nakonec přemluvila, abych se vrátil domů a když jsem to udělal, tak jako by nic, vše bylo jako předtím. Kdyby mi tohle někdo udělal, tak by byl pro mě nepřítel a neumím si představit, že bych takhle zůstal v rodině. Možná jsem byl přísný, ale vychovával jsem tři holky, takže to bylo těžké,“ řekl obžalovaný muž. Po celou dobu tvrdí, že se mu dívka nařčením mstí právě za přísnou výchovu. Za svého partnera se postavila i matka dívky, která je také hluchoněmá. Výpovědím své dcery nevěří.

Skladník z Prachaticka měl zneužívat nevlastní dceru. Přezdíval jí potvoro

Podle klinické psycholožky Miluše Pixové poškozená dívka navzdory svým zážitkům netrpí posttraumatickou stresovou poruchou. „Neshledala jsem známky této poruchy. Ale uvědomuje si rozsah činů obviněného, až v průběhu času jí docházelo, že se jednalo o zneužívání,“ vysvětlila Pixová. Pokud by si podle ní chtěla zneužívání vymyslet, falešné nařčení by neneslo konkrétní detaily.

Důkladným zkoumáním znalců prošel také obžalovaný otčím dívky. Znalec v oboru sexuologie a psychiatrie Jaroslav Zvěřina zmínil, že obžalovaného podrobil mimo jiné odbornému vyšetření na přístroji falopletysmografu sloužícímu k měření změn v objemu a prokrvení penisu. „Neprokázala se u něj žádná duševní choroba, porucha a sexuální deviace, ani případná pedofilie nebyla uznána. Neměl žádné pozitivní reakce na postpubertální děti,“ konstatoval. Jednání uvedené v obžalobě tak podle Zvěřiny není projev nemoci. „Jestli se toho dopustil, tak má spíše nějaké etické problémy, neudrží se. Etika pro něj není dostatečně brzdící,“ dodal. Podle vyjádření sexuologa je muž schopen se ovládat, nemá patologické a deviantní sklony a nevyžaduje tak ani žádnou léčbu.

Trestné činy se nepodařilo prokázat

Soud po pečlivém vyhodnocení všech výpovědí a důkazů nakonec v úterý otčíma dívky nečekaně zprostil obžaloby. Trestné činy se totiž nepodařilo v plné míře prokázat.

„Svědectví nezletilé poškozené nelze jednoznačně odmítnout jako zjevně nespolehlivé, naopak na jeho základě zejména z našeho pohledu ve spojení s elektronickou komunikací nutno důvodné podezření ze spáchaní žalované skutečnosti shledávat, avšak některá další zjištění učiněná na základě provedených důkazů dle našeho mínění vnáší do věci nikoliv zanedbatelné pochybnosti, se kterými jsme se po zhodnocení všech důkazů neuměli vypořádat,“ uvedl předseda senátu. Verdikt soudu zatím není pravomocný. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu na rozmyšlenou.