Červenou peněženku její majitelka zapomněla na platebním a volícím stojanu ruční myčky v prachatické ulici Žernovická. Podle informací prachatické policejní mluvčí Martiny Joklové ji nalezl další zákazník, ale zřejmě si jí nechal.

Totožnost muže se prachatickým policistům zatím nepodařilo zjistit. Pomůžete? | Foto: Policie ČR

V červené peněžence, kterou její majitelka na myčce zapomněla v neděli 11. června, byla kromě řidičského průkazu a cestovního pasu, také platební karta. „Z kamerového záznamu, jsme zjistili, že muž peněženku odcizil. Nebo minimálně její nález zataji. To, že peněženku našel, zachytily kamery u mycího boxu,“ upřesnila Martina Joklová s tím, že muž je podezřelý z krádeže, spáchané v souběhu s přečinem neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Prachatickým policistům se ale do současné doby nepodařilo zjistit totožnost muže. „Žádáme proto veřejnost o spolupráci. Pokud by někdo muže na snímku poznal, může to oznámit prostřednictvím tísňové linky 158,“ vyzvala.