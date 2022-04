Podobný případ mají na stole i policisté z Trhových Svinů. Těm podvod oznámila žena, která přes internetový bazar nabízela k prodeji dětské jízdní kolo. "Ozval se údajný zájemce, který od poškozené při využití fiktivního platebního systému vylákal údaje k její platební kartě, tzn. číslo platební karty, platnost platební karty a CV kód. Následně jí z účtu vybral peníze. Neoprávněné tak získal částku ve výši téměř 15 000 korun," vyčísluje mluvčí.

A zároveň upozorňuje: nikdy nesdělujte třetím osobám přihlašovací údaje k vašim bankovním účtům a nebo údaje k platebním kartám. "Může se vám stát, že se na váš inzerát přihlásí jakýsi zájemce o koupi a zprvopočátku vše vypadá jako standartní průběh obchodu. Když však dojde na placení zboží, podvodný zájemce nabídne poslání peněz na účet skrz platební bránu známých společností a zašle Vám odkaz na internetové stránky společnosti, které jsou nerozeznatelné od těch opravdových. Rozdíl je v tom, že tyto stránky nebyly vytvořeny firmami, za které se vydávají, ale právě těmito podvodníky. Všechny údaje o platební kartě, které podávající vyplní, jdou tak přímo k podvodníkům a ti pak vytvoří v mobilní aplikaci kopii platební karty, se kterou začnou okamžitě vybírat Vaše peníze," vysvětluje Štěpánka Schwarzová.

Peníze uložené u kurýra? Taky podvod

Dalším typem podvodného jednání, se kterým se policisté setkávají, jsou případy, kdy pachatelé své oběti obvykle kontaktují přes WhatsApp nebo Messenger s tím, že koupí nabízené zboží. "Po krátké výměně zpráv jim namluví, že peníze uložili u kurýrní služby, která si pro zboží přijede. Stačí kliknout na odkaz a vyplnit údaje. Prodávající se pak nestačí divit, když o své peníze přijde," varuje mluvčí.

Další legenda, kterou podvodníci používají je ta, že podvodník sdělí prodávajícímu, že peníze poslal prostřednictvím platební karty, a pošle prodávajícímu odkaz. Jediné, co prý musí prodávají pro přijetí peněz udělat, je odkaz rozkliknout a vyplnit údaje z karty, na kterou chce peníze přijmout. S vidinou prodeje zboží tyto údaje prodávající vyplní. Podvodník má tak všechny informace o klientově kartě a provede platbu – samozřejmě ve prospěch svůj, ne ve prospěch prodávajícího.

Nepotvrzujte platby ze svého účtu, které jste sami nezadali

Prodávající neodradí ani to, že většinu internetových plateb je potřeba potvrdit v bankovní aplikaci nebo kódem ze SMS. Platbu potvrdí a o peníze pak přijdou. Někdy jsou podvodníci ještě drzejší a klidně pošlou přímo odkaz, do kterého prodávající vyplní přihlašovací údaje do svého internetového bankovnictví. Podvodník má tak velmi jednoduchou cestu k penězům.