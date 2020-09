Prachatičtí kriminalisté zahájili usnesením trestní stíhání muže (22 let) z Písecka, toho času z Prachaticka, z přečinu neoprávněného užívání cizí věci spáchaného v souběhu s přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Mluvčí policistů Martina Joklová popsala: "Obviněný v pondělí po třinácté hodině neoprávněně užíval nákladní vozidlo Fiat Ducato, které předtím odcizil v Německu. Němečtí policisté ho následně pronásledovali přes hraniční přechod Strážný a dále směrem po silnici I. třídy číslo 4 do obce Horní Vltavice, kde muž s vozidlem havaroval. Němečtí policisté krátce po nehodě obviněného zadrželi a poté ho předali hornovltavickým policistům, kteří ho umístili do policejní cely. V úterý dali prachatičtí kriminalisté podnět na okresní státní zastupitelství pro vzetí obviněného do vazby. Okresní soud včera vazbu na obviněného uvalil. Případ dál vyšetřují prachatičtí kriminalisté, kteří obviněného podezírají i z další majetkové trestné činnosti spáchané na Volarsku."

Obviněný je zároveň vyšetřován z krádeže vozidla německými policisty, kteří ho již vyšetřují i pro předchozí srpnovou krádež motorového vozidla spáchané na území jejich státu.