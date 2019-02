Prachatice – Po podezřelém muži, který měl lákat do svého vozidla dítě, pátrají prachatičtí policisté. Jak uvedla Martina Joklová, mluvčí prachatické policie, k události mělo dojít na konci uplynulého týdne v ulici SNP v Prachaticích.

Možná podoba řidiče. Identikit poskytla Policie ČR | Foto: Policie ČR

„Na policii se obrátili rodiče s dívkou, kterou neznámý šofér oslovil,“ upřesnila Martina Joklová. Řidič osobního vozidla červené barvy měl nezletilou dívku lákat do vozidla minulý pátek v půl druhé odpoledne. Dívka ale utekla a se vším se svěřila svým rodičům. Řidič podle informací, které mají policisté k dispozici, odjel směrem k prodejně Flop. Podle získaných informací by se mělo jednat o muže zdánlivého věku třicet let, se světlými polodlouhými vlasy, který hovořil česky. „Podobný případ v této souvislosti neevidujeme,“ ujistila Martina Joklová.



Informaci o prověřovaném případu získaly mimo jiné i základní školy ve městě, aby preventivně připomněly dětem, jak se v podobných případech chovat. To samé by měli udělat také rodiče dětí.