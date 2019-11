Jejich práci jim výrazně ulehčuje Kapsa, skupina v mobilní aplikaci, kterou společně s průvodci založili letos na jaře.

Centrum Českého Krumlova se totiž s tím, jak se město postupem let stalo cílem davů zahraničních turistů, proměnilo v ráj kapsářů. Ti se zaměřují prakticky výhradně na asijské turisty, ostatních si moc nevšímají. „Případů je spousta, ale těch, které se podaří dotáhnout do konce, kdy máme osobu podezřelou i poškozenou, není bohužel zas tolik,“ konstatuje velitel městských strážníků Jan Šítal. „Okradenými jsou to většinou turisté z Asie – a ti chvátají. Přijdou s tím, že byli okradení, ale že neví kdy a kde a že s tím stejně nic neudělají, jelikož za dvě hodiny odjíždí do Vídně.“ Město s Policií České republiky dojednalo, že okradení turisté mohou oznámení sepsat přímo ve města, v infocentru na náměstí Svornosti, ale podle Jana Šítala této možnosti ne všichni využívají.

Strážníkům se podezřelé kapsáře, na které někdo upozorní, daří zadržet poměrně často, horší je to ovšem s dokazováním. „Pokud bychom u zadrženého podezřelého našli třeba pas poškozeného, bylo by to o něčem jiné, to se ale stane málokdy. Pokud je zadržíme, vezeme je na státní policii k ověření totožnosti a dalším úkonům. To už si pak řeší oni a také cizinecká policie.“

Zajímavé je, že s krádežemi na osobě, jak se kapsářství říká oficiálně, se v Českém Krumlově téměř nepotýkají třeba turisté z Německa nebo Ruska, což podle velitele potvrzují i průvodci, se kterými městská policie na chytání zlodějů spolupracuje.

V úterý si společně připsali úspěch, dva lapky, s rumunskými doklady, se povedlo chytit i s ukradenou peněženkou.

Balkánci skončili v poutech

V úterý se, díky mobilní aplikaci a také šťastné shodě náhod, podařilo dva zadržet. Čeká je nejspíš vyhoštění.

„Na jaře jsme jsme v jedné mobilní aplikaci vytvořili skupinu Kapsa, jejímž prostřednictvím komunikujeme jak s průvodci, tak se státní policií," vysvětluje Jan Šítal. „Pokud někdo zaregistruje kapsáře, pošle fotku a popis místa a my můžeme okamžitě reagovat. Většinou se nám podaří je zadržet, ale není to přímo při činu. Voláme k tomu státní policii.“

Případ, který dopadl pro okradenou ženu dobře, se stal v úterý: do skupiny Kapsa přišel od jednoho z krumlovských průvodců snímek trojice podezřelých, které strážníci krátce nato zadrželi přímo v centru města. „Shodou náhod se tam objevila také paní, které v drogerii právě ukradli peněženku.“ Její svědectví bylo v celém případu klíčové. I díky němu ji policisté mohli zadržet a obratem zahájit tzv. zkrácené přípravné řízení ve věci trestného činu krádeže.