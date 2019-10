Kriminalisté rozkryli gang dealerů pervitinu

Kriminalisté rozkryli gang dealerů pervitinu z Prachaticka, dva lidé skončili ve vazbě. Uvedla to Martina Joklová, policejní mluvčí. Kriminalisté zahájili trestní stíhání tří žen (32, 41 a 43 let) a muže (24 let).

