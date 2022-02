Nyní je duchovní v rukách Okresního soudu v Chebu. K činu totiž došlo v jednom z chebských bytů. „V rámci vazebního zasedání kolega, který měl tuto záležitost na starosti nerozhoduje o vině a trestu, ale rozhoduje o tom, jestli trestní řízení může probíhat s dotyčným na svobodě. Tím, že byl propuštěn ze zadržení, neznamená, že za tento hrubý čin nebude odsouzen a nepůjde do vězení. V rámci tohoto řízení musel kolega přezkoumávat nejprve zda důvodné trestní stíhání tohoto člověka bylo oprávněné. V tomto směru dospěl k závěru, že ano. Momentálně tedy bude stíhán na svobodě,“ sděluje mluvčí okresního soudu Cheb Petr Holub.

Mladý kněz však bude pod dohledem probačního úředníka, soud také přijal záruku církve. "Za obviněného se zaručila, takže vazební důvody tam shledány byly, ale byly zatím nahrazeny kombinaci těchto opatření,“ pokračuje Holub.

Odborník na sexuální chování a vztahy M. Guru Xdom Horáček říká, že takoví lidé bohužel jsou. "Nechávají si uříznout i ruce, nohy. Co se ale týká těchto praktik k většímu uspokojení, tak se jedná jen o jejich představy, protože jakmile dojde k takovémuto aktu, pochopí, že je to úplná kravina. Lidé blbnou a upřímně by potřebovali všichni nařezat zadnice, protože vymýšlejí opravdu jen blbosti místo toho, aby se radovali z toho, že ještě žijí, “uvádí sexuální poradce.

Dodává, že to není jen za sexuální úchylka. „Pozor, tady se jedná o vážnou deviaci, což je opravdu něco jiného, než běžná úchylka. To, co se stalo mezi tím knězem a dotyčným patří k doktorovi. Když to řeknu otevřeně, tak to je nepokrytě vydlabaný mozek, a to je velký rozdíl. Sexuální úchylka je pouze do míry, kdy je sexuální praktika zábavná a vzrušující, ale toto je opravdu za hranicí a je to na ústav. Když to řeknu ještě víc sarkasticky, tak tento čin nemíchejme mezi úchyláky. Dle mého názoru to patří pod zámek,“ dodává odborník na sexuální praktiky.

