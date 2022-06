Šlo především o oblečení i boty

Pozornost celníků cílila podle Krédy především na tržnice a tzv. stánkový prodej, kontrolám se nevyhnuly ale ani kamenné provozovny. „Obchodníci v těchto prostorách nabízeli zboží jako originály světoznámých značek. Nejčastěji se jednalo o textilní zboží, obuv a galanterii,“ vysvětlil mluvčí jihočeských celníků.

Jihočeští celníci prezentovali práci i techniku na Dni s armádou na výstavišti

Celníci během těchto dvou dnů zjistili a zadrželi celkem 1 095 kusů textilu a galanterie (kabelky, pásky, peněženky) a 265 párů obuvi, jejichž následným prodejem by vznikla majitelům ochranných známek škoda ve výši 9 524 160 korun.

Celkový souhrn ČR

V rámci celé republiky celníci prověřili 74 subjektů, u kterých zajistili téměř 6 tisíc kusů padělaného zboží. Nejčastěji šlo o textilní výrobky, koženou galanterii, obuv, hračky, parfémy, hodinky, ale i mobilní příslušenství. Zboží bylo neoprávněně označeno logy renomovaných světových výrobců. V případě, že by se podařilo prodejcům falzifikáty prodat, by škoda způsobená majitelům ochranných známek čítala až 42 milionů. Do akce Dior bylo nasazeno více než 170 celníků. „Nejvíce se dařilo celníkům v Jihočeském kraji na tržnicích v katastru obcí Strážný, Studánky a Vyšší Brod, dále úspěšní byli i kolegové v Jihomoravském kraji na příhraničních tržnicích na Znojemsku a Brněnsku,“ uvedla za Generální ředitelství cel zástupce mluvčího nadpraporčík Ivana Kurková.

Celníci se zaměřili na dovoz nelegálního odpadu, ve Dvořišti chytli tři kamiony

Celkem tak už od začátku letošního roku jihočeští celníci zadrželi zboží podezřelé z porušování práv duševního vlastnictví v hodnotě přesahující 15 milionů. „Přestože obchodníkům hrozí nabízením takového zboží jednak zadržení zboží a jednak vysoké pokuty, opakovaně jej nabízejí k prodeji,“ shrnul praxi poručík Kréda.

Kontroly budou pokračovat

Veškeré zadržené zboží skončilo ve skladu celního úřadu. V případě, že by se majitelé ochranných známek rozhodli využít tzv. zjednodušený postup, budou případy předány právnímu oddělení Celního úřadu pro Jihočeský kraj a zboží bude zlikvidováno. „Celníci budou v kontrolách provozoven pokračovat i nadále, jelikož dozor nad dodržováním povinností a zákazů v souvislosti s nakládáním se zbožím porušující práva duševního vlastnictví je jednou z priorit celní správy,“ uzavřel.