Osudný den svou dvaatřicetiletou partnerku Lukáš Podr údajně nebil poprvé. Jak ve své úvodní řeči shrnul státní zástupce Richard Císař, obžalovaný ženu poprvé napadl loni 1. června. „Bil ji kabelem od notebooku, následkem toho měla podlitiny na zádech, žebrech a levém prsu. Na hodinu ji uzamkl v pokoji a požadoval po ní vydání mobilního telefonu Nokia,“ uvedl Richard Císař.

„Ze strachu mi přeskočilo,“ opakoval Podr často u soudu. „Bál jsem se jejích komentářů, že se stane něco zlého. Čím víc jsem byl ve stresu, tím méně na mě drogy působily,“ prozradil.

Viděla ho obsluha hostince

Ke druhému, daleko masivnějšímu útoku prý došlo o několik dní později, 6. června téhož roku. „(…) Opakovaně ji fyzicky napadal v obývacím pokoji, kdy chtěla utéci střešním okénkem. Své počínání komentoval slovy: Zabiju tě, neodvezou tě živou. Jsi svině a nezasloužíš si žít,“ citoval státní zástupce z dokumentů.

Před svědkem v hostinci, který oba partneři provozovali, měl obžalovaný téhož dne odpoledne o zesnulou zlomit dřevěnou násadu od koštěte. „Zabránil tomu, aby mohla odejít, připravil si prkénko a sekerku a ona si měla vybrat, který prst jí má odstranit,“ dodal Císař. V ranních hodinách se žena údajně ze společné domácnosti vzdálila a na popud své sestry a matky napadení ohlásila na policii. Ten den měla na rukou a zádech podlitiny, včetně tržné rány na hlavě.

Vláčel ji za vlasy

Osudného dne, kdy mladá žena přišla o svůj život, ji podle obžaloby několik hodin soustavně a fyzicky napadal pěstmi a kopy, bil ji nerezovou hlavicí ze sprchy přes záda, hýždě i ramena. Později ji po bytě vláčel za vlasy, sprchoval vařící vodou o teplotě 80 °C, zlomil několik kůstek, hrudní kost, krční obratel i žebro a způsobil další mnohačetná poranění v obličeji i na jiných místech těla. „Jednal v plném vědomí toho, že žena dlouhodobě užívá pervitin, i přes den byla pod vlivem,“ upozornil státní zástupce. Smrt podle pitevní zprávy nakonec nastala následkem selhání srdce.

Byly v tom i drogy

Dále obžaloba Podra viní z neoprávněného a opakovaného pěstování konopí. Vyráběl prý i sušinu a pryskyřici (marihuanu a hašiš) pro svou vlastní potřebu i distribuci. Prodávat měl ve Vodňanech, Protivíně a kolem Temelína. Při zadržení v pronajatém bytě policisté zabavili přes 3 kilogramy sušiny s 4,1 THC, 40 kusů rostlin od 8 do 50 centimetrů a dva sáčky s hašišem o hmotnosti 28 gramů.

Zmocněnci dalších poškozených, několika rodinných příslušníků oběti, dále navrhli náhrady nemajetné újmy ve výši přes čtyři miliony korun. Lukášovi Podrovi hrozí 15 až 20 let vězení, nebo výjimečný trest. Soudní řízení budeme nadále sledovat.

Místo činu ve Lhotě pod Horami.Zdroj: Policie ČR

Všechno bylo jinak, tvrdí obžalovaný

S tvrzeními žalobce sedmatřicetiletý hospodský nesouhlasil. Během své výpovědi před soudním senátem koktal a často se zadrhával. Jeho výpověď se táhla celé dopoledne. „Rozhodně jsem nic takového neudělal. Nevyhrožoval jsem jí, neodcizil jsem jí telefon, nebránil jsem jí odchodu. Dokonce jsem ji posílal pryč, že už to sní takhle dál nejde. V pokoji jsem ji nezamkl a rozhodně jsem ji nezavraždil. Dodnes je pro mě její smrt záhadou,“ sdělil senátu krajského soudu.

Uvedené skutky podle jeho slov smíchala obžaloba dohromady. „Určitě se to nestalo 1. června, ale dříve. Ten den jsem ji udeřil zhruba desetkrát kabelem přes záda. Zjistil jsem, že mi přes noc odcizila auto, a v zákazu řízení si jela pro drogy,“ podotkl Podr.

Druhá potyčka kvůli zprávám na sociální síti

Další datum podle něj souhlasí, ten den se podle jeho vyjádření v pronajatém obecním bytě dvojice dohadovala kvůli upozorněním, která chodila na tablet. „Tvrdila, že si s nikým nepíše. Seděli jsme v obýváku a vymýšlela si příběh, že mi to nesmí říct, že jsme v ohrožení. Někdo ji nutí k prostituci,“ vzpomínal. Poté chtěl tyto skutečnosti oznámit na policii. „Ona ale tvrdila, že jde o mafiánské praktiky, že když to oznámím, tak mě mohou zabít,“ dodal Podr.

Opět ji začal bít, prý ze strachu. Chtěl znát pravdu. „Párkrát jsem ji udeřil, nejdřív utekla na záchod, kde se zamkla a snažila se utéci střešním oknem,“ zmínil, že se bál, že spadne. A tak vykopl dveře a chytil ji. Z hospody vyběhli známí, kteří ji chtěli pomoci, ale vstup do obytné části byl zamčený. „Zatáhl jsem ji dovnitř a šel jsem to do hospody vysvětlit. Ona pak seběhla dolů a řekla obsluze stejný příběh o mafiánech. Chtěl jsem odejít někam pryč, kde nás nebudou hledat, ale ona tvrdila, že si nás stejně najdou,“ vysvětloval dál.

Zlomil o ni násadu

Znovu se naštval. „Přeskočilo mi, vzal jsem násadu od koštěte, udeřil jsem ji přes záda a stehna na vnitřní předzahrádce i před barem, obsluha nás asi viděla,“ zmínil obžalovaný.

„Bránila se během incidentů? Bil jste ji i do hlavy,“ ptal se soudce Milan Kučera. „Mířil jsem jen na záda, ramena, zadek a nohy, do hlavy dostala omylem místo do ramene. Nechtěl jsem jí způsobit zranění. Chtěl jsem, aby mluvila pravdu. Za adekvátní to nepovažuji, s odstupem času se na to dívám jinak, situace byla strašně vyhrocená,“ popsal Podr.

Dřevěnou násadu zlomil o její rameno. Před senátem i žalobci a svým obhájcem to potvrdil a ukázal na svou levou paži. „Bylo to koště ze zahrádky, staré kolem tří let v horším stavu, tak se zlomilo,“ vymlouval se.

Dlouhodobý vztah s otazníky

Lukáš Podr přítomným přiblížil také povahu vztahu, který nebyl zrovna ideální. „Byli jsme spolu zhruba deset let, v několika případech jsem bil já ji i ona mě, šlo jen o facky, nic zásadního,“ podotkl.

Její bývalý přítel měl s pomocí přítelkyně ukrást v bytě jeho matky asi pět tisíc korun, ona ho během vztahu nejméně osmkrát podvedla s různými muži. „Štvalo mě to, byli to většinou známí, někdy šla i za drogy. Rodiče s ní nechtěli mít nic společného, věděli, že je užívá. Od března do června 2020 jsme se rozešli, ale měl jsem ji rád a stále jsem jí pomáhal. Chtěl jsem, aby přestala brát,“ tvrdil.

Loni se usmířili a plánovali společnou budoucnost. „Chtěli jsme se brát, domluvili jsme se, že to zase zkusíme a že se letos vezmeme, když to bude zase fungovat. Jejího syna jsem měl rád jako vlastního a on mě jako tátu,“ řekl Podr.

Osudná noc

Podr před krajským soudem přiznal i řadu hrůzných faktů z tragického dne. Běžné ráno to rozhodně nebylo. Informoval, že odpoledne přítelkyni uštědřil asi třicet ran kabelem, dvacet ran násadou od koštěte, třikrát ji stáhl z gauče za vlasy a dal i několik facek. Jeho řádění pokračovala až do noci, kdy zavolal svou matku a syna zesnulé.

Drogovali spolu

Dopoledne své oběti údajně zabránil v aplikaci pervitinu, odpoledne už si toxikomanský zážitek „užívali“ společně. „Řešili jsme budoucnost, dosavadní život i její dluhy. Došli jsme i k tomu, že poskytla klíč člověku, co měl vykrást hospodu a poskytla mu klíč i od bytu mé matky, která tam měla úspory, ke všemu se přiznala, že šlo o jejího nebezpečného známého,“ uvedl, že mohlo jít o někoho, kdo by jim mohl usilovat o život.

Jak dlouho debatovali, si nevybavuje. „Muselo mi zase přecvaknout, zlomil jsem násadu a několikrát ji praštil po ruce, hýždích a stehnech,“ řekl Podr. Pak zahodil násadu a sáhl po kabelu od počítače, který ležel na gauči. Potom co ji zmrskal, se rozhodl její zranění ochladit pod studenou sprchou. „Potom jí byla zima, do hadice dotekla teplá voda a ona si spálila hrudník,“ uvedl dále.

Některé situace popisoval opakovaně, k některým se vracel. Dívka se měla několikrát uklidnit, a protože na čtvrteční večer neměli do hospody zaměstnance, tak se začala připravovat, že restauraci otevře sama. „Chvíli byla klidná, pak zase hysterčila. Schladil jsem ji dvakrát kýblem vody, a tak se pořád převlékala,“ přiblížil, že tak učinila nejméně třikrát.

Místo záchranky volal matku

Příprava a oblékání ji podle Podra trvala dlouho. „Malovala se, ale sháněla se znovu po drogách. Mezitím jsem odešel několikrát kouřit,“ doplnil. Potom chtěla jít ven. „Byla malátná, říkala, že jí je z toho zle. Chtěl sem zavolat záchranku, ale ona nechtěla, že je to z drog. Měla strach ze sociálky, protože s ní už měla problémy,“ vysvětlil obžalovaný.

A tak zavolal své matce. „Chtěl jsem, aby jí přesvědčila, aby šla k doktorovi. Ona zavolala záchranku a doktor konstatoval jen smrt. Dokola mi říkal, že to nemá smysl ani zkoušet, přitom 15 minut předtím ještě mluvila. Nechtěl jsem to vzdát, několik minut jsem jí dával masáž srdce a umělé dýchání,“ uvedl s tím, že lékař i policisté tomu přihlíželi. „Pak mě svalili na zem, spoutali a odvedli ven,“ doplnil Podr.

Jeho výpověď se však v mnoha bodech lišila s tou v přípravném řízení. To vysvětloval tím, že byl pod vlivem drog a v šoku. „Nebyl jsem schopný si ani přečíst, co jsem podepsal,“ míní. Jeho dvaatřicetiletá přítelkyně byla prý v průběhu dne střídavě hysterická, plačtivá, ale fyzicky a zdravotně na tom byla dobře. „Dlouhá léta si vymýšlela pohádky, aby ze sebe dělala ublíženou. Měla dluhy a byla dlouho na neschopence, nechtělo se jí pracovat. To, že má něco se srdcem, jsem nevěděl. Chodila na nějaká vyšetření i do nemocnice, ale nic jí nenašli, nakonec ji předali na psychiatrii,“ poznamenal.

Tráva nebyla jeho

K třetímu bodu obžaloby týkajícímu se drog podotkl, že pěstoval konopí jen pro svou potřebu. „Nalezené drogy i rostliny patřili jí. Vždy jsem měl na zahrádce jen pár kytek, abych měl pro sebe na celý rok. Zabavené rostliny přivezla asi týden před smrtí a chtěla je zasadit, říkal jsem jí, že je toho moc,“ uzavřel Lukáš Podr.