Jihočeští kriminalisté obvinili jednatele společnosti ze zpronevěry a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Informoval o tom Jiří Matzner, mluvčí jihočeských policistů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Devětapadesátiletý muž z Prachatic si jako ředitel společnosti s ručením omezeným sám přidával na mzdě. Za více než sedmnáct let takového konání si přišel celkem na neuvěřitelných sedmdesát milionů korun. "Muž porušoval své povinnosti jednatele jednat s nezbytnou loajalitou k firmě, spravovat svěřený majetek společnosti s péčí řádného hospodáře a jednat v zájmu společnosti od února roku 2001. Sám bez souhlasu valné hromady rozhodoval o navýšení svého platu, a to výrazně nad rámec odpovídající jeho pracovní pozici až do léta roku 2018," popsal Jiří Matzner.