AKTUALIZOVÁNO/Prachaticko - Pátek třináctého začal pro policisty jak z učebnic. Hned pět minut po půlnoci totiž řešili dva případy.

První z nich se odehrál ve Vimperku. To totiž před policejní hlídkou ujížděl šestadvacetiletý muž ve Fiatu Tempra.

„Policisté prováděli běžnou kontrolu, při níž zjistili podezřelé auto a vydali se za ním. Řidiče přitom vyzývali k zastavení z jedoucího vozidla, ale ten jim ujížděl po Sušické ulici, když pak chtěl odbočit do ulice Mírová, vyjel mimo vozovku. Auto se sice zastavilo, ale řidič ho nezajistil, a tak se rozjelo a samovolně narazilo do přilehlého panelového domu,“ popsal noční honičku vedoucí prachatického dopravního inspektorátu Martin Grožaj.

Jeden z policistů vyběhl za utíkajícím řidičem, kterého zadržel.

„Digitální přístroj naměřil řidiči 1,10 promile alkoholu v jeho dechu,“ upřesnil Grožaj. Podle jeho slov tak bude šofér v nejbližších dnech obviněn z ohrožení pod vlivem návykové látky a přijde o řidičský průkaz. Policista ještě navíc doplnil, že spolujezdkyně nebyla zraněna. Škoda na panelovém domě se odhaduje na zhruba pět tisíc korun, na vozidle pak policisté odhadli škodu na dvacet tisíc korun. Téměř ve stejnou hodinu začali policisté na druhém konci Prachaticka, v Netolicích, řešit krádež vozidla Škoda Felicia.

„Její majitel auto zaparkoval před domem v Petrově Dvoře a klíčky nechal v zapalování. Vykládal totiž z auta věci. V tu chvíli ale okolo procházeli dva mladíci, a když viděli felicii s klíčem uvnitř, bez svolení si ji vypůjčili a ujeli,“ doplnil policista.

Za volant usedl teprve sedmnáctiletý mladík a vedle se usadil o dva roky starší spolujezdec.

Zloděj nadýchal

Majitel auta téměř okamžitě ohlásil krádež.

Policisté auto vypátrali. Mladíci totiž vyrazili na „výlet“ do Strunkovic nad Blanicí a felicii se jim podařilo nabourat na mostě v Protivci. Ke srážce proto vyrazily policejní hlídky.

„Nezletilý řidič způsobil škodu na vozidle i na konstrukci mostu. Navíc digitální měřič ukázal 1,15 promile alkoholu v jeho dechu,“ řekl Martin Grožaj.

Mladík, který nevlastní řidičský průkaz, je podezřelý ze dvou provinění – ohrožení pod vlivem návykové látky a zároveň neoprávněné užívání motorového vozidla.