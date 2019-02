České Budějovice - /AKTUALIZOVÁNO/ Jihočeští kriminalisté vyšetřují vraždu, obětí je známá osobnost budějovického kulturního dění s manželkou. Vraha dopadli policisté ještě ve čtvrtek v německém Pasově. Deníku to potvrdila krajská policejní mluvčí Jana Hlavínová.

V souvislosti s vraždou vyhlásili kriminalisté celostátní pátrání po osmadvacetiletém Janu Heidingerovi z Prahy. Má střední postavu a vysoký je zhruba 180 až 200 centimetrů. "Je nebezpečný a ozbrojený. Lidé by se jej proto rozhodně neměli pokoušet zadržet sami," upozornila krajská policejní mluvčí Jana Hlavínová.

Dvojnásobná vražda se stala ve čtvrtek krátce po půlnoci v krajském městě. Tragická událost se stala v jednom z činžovních domů v Komenského ulici v Českých Budějovicích.

Vzhledem k tomu, že je vyšetřování na svém úplném počátku, nechtějí policisté poskytovat k případu žádné bližší informace. "Oba lidé bohužel na následky zranění zemřeli," říká krajská policejní mluvčí Jana Hlavínová.

Událost potvrdil i ředitel jihočeské záchranky Marek Slabý. "U případu jsme byli, ale protože si policie nepřeje, abychom se k případu vyjadřovali, bližší informace neposkytneme ani my," řekl za záchranku Slabý.

Na místě, kde došlo ke zločinu, vyšetřovali celý den kriminalisté, do domu nikoho nepouštějí. "Od tří hodin tady nespíme. Vzbudila nás ale až policie, nic jsme neslyšeli. Byli to moc hodní lidé," řekla na adresu zavražděného páru jedna ze sousedek.

Podle neoficiálních informací Deníků jsou obětmi známá osobnost českobudějovického kulturního dění, pedagog, muzikant a divadelník Pavel Malhocký se svou manželkou.

Podle sousedů se jednalo o jednu z nejslušnějších rodin v domě.

Kolegové v Jihočeském divadle jsou tragickou zprávou otřeseni, ale nehodlají se k případu vyjadřovat. Nepřímo ji však potvrdili. Jihočeské divadlo dopoledne zavřelo i pokladnu.

"U nás působil v Koláži z veršů Jacquese Préverta, v dramatizaci Dostojevského Něžné, Radzinského hry Divadlo za časů Nerona a Senecy. V divadle nejen skládal a hrál, řadu let spolupracoval s činohrou Jihočeského divadla, podílel se na Saturninovi, Cikánském baronovi. Jeho poslední prací byla Kytice, která měla premiéru v lednu," popsal Malhockého přínos František Řihout, dramaturg Jihočeského divadla.

Ještě včera večer byl Pavel Malhocký ve vinárně U Sosáka. "Je to absolutně nepochopitelné, vychovávali vzorně tři děti. Pavel se u mě občas zastavil na dvojku, včera tady bohužel byl naposledy. Ten, kdo to udělal, by měl zemřít strašnou smrtí," komentoval Miloslav Žižka, majitel vinárny.

"Nemám slov, nevím, co na to říct. Dlouhá léta tu učil na kytaru, měl úžasné výsledky. Sám byl úžasný člověk, byl nenahraditelný. Je to pro nás obrovská ztráta," reagoval Michaela Hudečková, ředitelka Základní umělecké školy B. Jeremiáše, kde Malhocký působil.