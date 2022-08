To, že dvojice minimálně od loňského října vyrábí a distribuuje pervitin, se prokázalo již letos v květnu, kdy u nich kriminalisté při domovní prohlídce odhalili varnu pervitinu a větší finanční hotovost. Jak ale upozornila policejní mluvčí Martina Joklová, trestní stíhání ani jednoho z mužů neodradilo.

"Minulý týden se kriminalistům podařilo zjistit, že oba uvedení i přesto, že jim bylo sděleno v květnu obvinění z uvedené trestné činnosti, v ní stále pokračují a navíc, že ovlivňují dosud nevyslechnuté svědky. Z tohoto důvodu byli obvinění opětovně zadrženi, kriminalisté jim rozšířili trestní stíhání a podali státnímu zastupitelství návrh na jejich vzetí do vazby, který soud akceptoval a oba do vazby poslal. V případě prokázání viny obviněným hrozí trest odnětí svobody až na deset let," doplnila Martina Joklová.

