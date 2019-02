České Budějovice – Sebevraždou chtěl řešit 19letý muž z Českokrumlovska neshody s rodiči.

Nábřeží Malše. Ilustrační foto. | Foto: Deník

V neděli nad ránem skočil z nábřeží do řeky Malše poblíž Jihočeského divadla.

Viděl ho při tom pan Ladislav, který hned telefonoval na policii informaci, k čemu došlo. Popsal, že mladík se topí a volá o pomoc. Na místo bleskově dorazily hlídky policistů.

„V prostoru, kde muž plaval v ledové řece, nebyly v dosahu vstupy do vody, tak policisté mladíkovi hodili záchranné lano,“ popsal vypjatou situaci policejní mluvčí Jiří Matzner.

Po několika minutách obav, že prochladlý muž z provazů vyklouzne, ho vytáhli. „Bez jejich pomoci by utonul, nedokázal se ničeho zachytit, ani z řeky vylézt. Policisté jej svlékli z mokrého oblečení, zabalili do deky a drželi při vědomí do příjezdu záchranářů,“ řekl mluvčí.

Nyní pobývá v nemocnici na psychiatrii.