Hornovltavičtí policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu porušování domovní svobody, spáchané v souběhu s přečinem krádeže.

Policie ČR. | Foto: Deník/Lada Součková

Dosud neznámý pachatel se během uplynulého týdne vloupal do rekreační chaty v Horní Vltavici. Odcizil čtyři vzduchové pušky staré od 15 do 30 let, tři vzduchové pistole, z nichž jedna pochází z 2. světové války, a dále sebral dvě lovecké pušky staré nejméně 60 let. Policejní mluvčí Martina Joklová uvedla, že majiteli způsobil škodu za téměř 70 000 korun. Po pachateli pátrají policisté.