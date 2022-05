Sám David Knapík, komisař z třeboňského oddělení, nyní postavený mimo službu, na konci hlavního líčení prohlásil, že je mu ztráty lidského života líto. "Lituji, že se to tak událo. Omlouvám se všem poškozeným, za daných okolností jsem neviděl jinou možnost. Nikdy jsem nebyl v zásahové jednotce, sloužil jsem jen u pořádkové policie," dodal po závěrečných řečech.

Státní obhájce Marcel Faktor má jednání obžalovaného za prokázané, a to na základě pitvy poškozeného a také výpovědi zasahujících policistů a přítelkyně zastřeleného muže. "Stěžejním důkazem byla i komunikace před zákrokem, videozáznamy z policejního auta a fotografie z místa činu. Soudní znalci určili jediný možný pokus, rekonstrukce činu a pohybu obou zainteresovaných i přesně trajektorie střel." Také podle předsedy soudu Jaromíra Hájka bylo provedeno dostatečně dokazování.

Požadovali náhradu škody devět milionů a čtyři a půl roku vězení

Zmocněnci rodičů, přítelkyně a nezletilého dítěte zemřelého po obviněném policistovi požadují náhradu nemajetkové újmy v celkové výši téměř 9 milionů korun. To ale podle soudce možné není, jde totiž o odpovědnost za škodu ve výkonu služby. "Čin spáchal v rámci plnění úkolů, k náhradě škody poškozených je zavazán stát. Nárok lze uplatnit u něj. Stížnost není přípustná," vysvětlil. Požadovaných devět milionů by tak měl uhradit stát ze svého rozpočtu.

Policista, který zastřelil muže, se omluvil rodičům i exmanželce mrtvého

S tím nesouhlasil zmocněnec poškozených Jaromír Paroubek. "Odpovědnost by měl nést obžalovaný, v důsledku jeho chování došlo ke smrti člověka. Měl by nést následky a hradit náhradu. Vžijte se do kůže jeho malé dcerky, jde o zvlášť zranitelnou oběť trestného činu, přišla o svého otce," apeloval na soudní senát.

David Knapík je zkušený policista a také vášnivý střelec. "Byl připravován na podobné zákroky, střelba je jeho hobby, vlastní řadu zbraní. Nelze to považovat za nešťastný zákrok a chybu v rozrušení, jak tvrdil, na podobné situace byl připravován odborným policejním výcvikem," konstatoval v závěrečné řeči státní zástupce Marcel Faktor. Podle něj policista odvracel fyzický útok třemi ranami nepřiměřenou formou. Zastřelil přitom třicetiletého recidivistu z Kopřivnice, který byl pod vlivem alkoholu (4.28 promile) a reagoval impulzivně, nacházel se ve značném stresu. "Bylo pro něj náročné pochopit všechny okolností, okolí sice vnímal, ale ne realisticky, proto jsem zákrok kvalifikoval jako zločin zabití a přečin zneužití pravomoci," dodal.

"Jelikož je policista, žádám přísnější trest. Nemá větší právo střílet než laik, závažnost a škodlivost skutku zvyšuje i použití 2. a 3. výstřelu," zmínil státní zástupce s tím, že by si představoval trest odnětí 4.5 roku ve věznici s ostrahou.

Zastřelený podle obhájce i chatařů terorizoval okolí

Státní zastupitelství podle obhájce policisty Josefa Kopřivy ale nepodalo úplný obraz obviněného Davida Knapika. "Není to jen střelec, policista, ale i netrestaný občan, zodpovědný otec dvou dětí," upozornil. Naopak přítelkyni zesnulého označil za nedůvěryhodného svědka. "I ona byla pod vlivem alkoholu, přestože byla těhotná. Brala drogy, teď poškozeného idealizuje, soužití označuje za italské a bagatelizuje ho," zmínil.

Chataři ze Smržova stojí za policistou, který zastřelil muže u Dvořiště

Mrtvý recidivista se často choval agresivně, vytrhával značky, kopal do policejního vozu. V petici se za policistu postavili i chataři. "Jde o vyjádření jejich názoru k situaci, zmiňují pocity strachu, když chodil s mačetou a železnou trubkou, zmiňují I žádost o milost prezidentovi České republiky," dodal obhájce. Muž, který u Smržova zemřel, byl podle něj rozporuplná a pro své okolí nebezpečná osoba. "Šlo o odsouzeného recidivistu, napadl bývalou manželku, neplatil výživné, měl zákaz styku se svým prvním dítětem, nechodil ani do práce, neplnil žádné povinnosti," shrnul obhájce.

"Nutnou podmínkou použití zbraně není ozbrojený pachatel, počet výstřelů není dán ničím, policisté jsou cvičení střílet, dokud útok trvá. Nejednal s vědomým záměrem usmrtil pachatele, ale chránit svůj život, svého kolegu i další zúčastněné osoby. Jeho úkolem bylo zastavit agresora, byť zbraní a s následkem smrti," vysvětlil svůj pohled na věc Josef Kopřiva.