Útok se odehrál 20. ledna ráno, po oslavě matky obžalovaného Lukáše Nováka. Ten se přiznal, že tu v silné opilosti vzal do ruky mačetu a bránil se útoku přítele jeho matky Miroslava Matuše. Několika ranami ho zabil a rozbil mu přitom lebku.

Lukáš Novák se na policii přihlásil sám a přiznal se jak při výslechu, tak u soudu

Nejprve si nebyl schopen téměř na nic vzpomenout, ale s pomocí psychiatričky si některé podrobnosti vybavil

Obhájce mu radil některé věci nevypovídat a on přesto s policií plně spolupracoval

V rodině plnil roli otce, snažil matce a sourozencům pomáhat i finančně

Podle volné úvahy psychiatričky by takový čin nespáchal, kdyby nebyl tak silně opilý

Videozáznamy i svědci potvrdili, že v rodině docházelo v podstatě denně k hádkám hlavně kvůli financím, zabitý Miroslav Matuš silně pil a vyhrožoval a psychicky své okolí terorizoval. Obžalovaný se naopak snažil matku a sourozence chránit a všem pomáhat. Do rodiny docházely i sociální pracovnice.

Po dvou dnech jednání zazněly u soudu závěrečné řeči. O tom, co se stalo, nebylo při dokazovaní sporu. Žaloba čin hodnotí jako vraždu i proto, že obžalovaný po první potyčce neodešel, ale pokračoval v ní, útok vedl s velkou intenzitou a čin sám neohlásil. Obhajoba naopak připomíná, že Lukáš Novák při vyšetřování spolupracoval nad obvyklý rámec, mačetu popadl v době, kdy ležel na zemi, Miroslav Matuš na něj útočil, a tedy se bránil. Lukáš Novák zopakoval, že vše vnímá jako tragédii, které lituje. „Je mi líto, že to dopadlo takto,“ řekl na závěr jednání.

Žalobce navrhl trest mírně nad spodní zákonnou hranicí, která je 10 let. Obhajoba naopak hodnotí čin jako zabití a navrhla trest kolem pěti let. V případě, že by soud čin posoudil jako vraždu, navrhla obžaloba trest pod zákonnou hranicí. Rozsudek bude vynesen ve čtvrtek 15. srpna.