Co se všechno mohlo stát, je otázka, která i po několika dnech doléhá na lidi v Písku. Právě tady totiž policie ve středu dopoledne dopadla pětatřicetiletého muže z Prahy, který střílel cestou do Písku po autech, ale například také na lávce u Ostrova.

Policie řidiče, který střílel na druhé auto, dopadla | Video: archiv Policie ČR

Jeho bílé BMW se našlo u zimního stadionu. Policii na něj upozornili trenéři IHC Písek. „Přijel jsem na zimák po čtvrt na osm a říkal si, co to tu stojí za blázna. Parkoval naštorc a úplně pod okny zimáku. Takhle nikdo nestojí,“ zmínil šéftrenér klubu Jan Kudrna. Dál tomu ale nevěnoval pozornost, protože měl od osmi trénink. „Když jsme skončili, přiběhl za mnou kolega Václav Pipek, který se zatím z internetu dozvěděl, co se děje. Ihned jsme volali policii s tím, že hledané auto asi stojí u nás,“ popsal trenér. Policie si ověřila vůz podle poznávací značky.