Remdesivir bude v říjnu pro 1650 lidí. V dalších měsících počty dávek vzrostou

Nákup remdesiviru za 205 milionů korun, který v pondělí schválila vláda, má být zásoba na zhruba dva měsíce. V říjnu by podle materiálu projednaného vládou, který má ČTK k dispozici, mělo být dávek 10 tisíc asi pro 1650 pacientů. Do minulého týdne ho dostalo 870 lidí. Pokud by vláda ministerstvu peníze na nákup neschválila, hrozil léku nedostatek.

Lék remdesivir na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde ošetřují pacienty s koronavirem. | Foto: ČTK / ČTK

"První objednávku je přitom třeba proplatit ihned, jelikož zásoby, které ČR dostala darem, dojdou cca ve středu 14. října," píše se v materiálu. Současné dodávky do ČR jsou součástí společné smlouvy Evropské unie. Původně se počítalo pro ČR s asi 2800 dávkami a 120 tisíci dávkami pro celou EU. Z premianta na pokraj další karantény. Evropa si všímá nových českých restrikcí Přečíst článek › "Tyto měly být mezi členské státy rozdělovány poměrně, dle aktuální epidemiologické situace. ČR tak předběžně, vycházejíc ze zkušeností s dodávkami léku, počítala s cca 2800 dávkami měsíčně. Toto množství však nepokrývalo ani polovinu měsíčně potřebného množství pro léčbu pacientů v ČR," píše se v dokumentu. Šest dávek Česko tak Evropskou komisi a českou pobočku výrobce Gilead požádalo o navýšení a má přislíbeno 10 tisíc dávek na říjen a zvyšující se dávky v dalších měsících. PŘEHLEDNĚ: Vláda přitvrdila. Nová opatření se týkají škol, roušek i restaurací Přečíst článek › Léčba jednoho pacienta počítá se šesti dávkami, stojí podle materiálu asi 56 tisíc korun. Nové dodávky bude ministerstvo fakturovat nemocnicím, které lék podávají, a těm ho posléze proplatí zdravotní pojišťovny konkrétních pacientů. Od příštího roku bude remdesivir hrazený podle úhradové vyhlášky.

Autor: ČTK