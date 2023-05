Mohl to být den jako každý jiný. Pak ale do haly, ve které Vláďa pracoval, najel v plné rychlosti nákladní vůz, jehož řidič usnul za volantem. V tu chvíli začal boj o život a obrovské utrpení člověka, který zůstal zaklíněný pod koly naloženého vozu. Vláďa utrpěl rozsáhlá zranění nohou a hlavy a nikdo nechápe, jak je možné, že nehodu vůbec přežil.

Do Vladimíra narazil kamion v plné rychlosti. A pak na něj ještě spadl | Foto: se svolením Lenky Barešové

Na každém pracovišti existuje určité riziko, že přijdete k úrazu. V některých profesích je riziko vyšší, v jiných nižší. Ale že vás při výkonu práce přejede nákladní vůz, s tím nepočítáte u žádné z nich. Přesně to se však stalo panu Vladimírovi, a to dokonce hned dvakrát, jak jsme vás informovali ZDE.

Před nehodou trávil Vláďa několik posledních let svůj volný čas nejen se svou rodinou, ale i s malými sportovci, které trénoval v ragby. Vždy byl neskutečný dříč, věrný manžel a pečující otec tří dětí. Dnes je všechno jinak.

Do Vladimíra v práci najel nákladní vůz a život se mu otočil vzhůru nohama.Zdroj: se svolením Lenky Barešové

„Nákladní vůz běžně parkuje před halou na obrovském parkovišti. Zaměstnanci do něj naloží materiál a vůz pak odjíždí. Osudný den ale řidič vozu usnul za volantem, sešlápl plyn a v plné rychlosti projel vraty dovnitř,“ popisuje den, kdy Vláďa málem přišel o život, jeho manželka Lenka.

Řidič nákladního vozu se prý probral až při nárazu vozu do protější stěny. K Vláďovi se okamžitě seběhli kolegové a začali se pokoušet kamarádovi pomoci.

„Vláďa byl zaklíněný pod předním kolem náklaďáku, a v podstatě se k němu nedalo dostat. Vůz při projetí haly navíc nabral materiál, který byl připravený za dveřmi. Dlouhých dvacet minut ležel Vláďa celým tělem pod přední nápravou, ven mu trčela jen levá noha,“ dodává Vladimírova manželka Lenka.

Celou dobu přitom ležel její manžel v prachu a nepořádku a tím se mu do ran dostalo mnoho špíny.

Druhý náraz náklaďáku

Za Vláďou bylo okamžitě vysláno pět hasičských vozů. Hasiči se nejprve snažili vůz zajistit proti posunutí, což se jim však napoprvé nepodařilo. „Poté, co vůz zvedali, se opět zřítil na Vláďu. Na druhý pokus jej už zajistili lépe, Vláďu vytáhli a předali ho záchranným složkám. Byl chudák celou dobu při vědomí, až na pár vteřin, kdy ho náklaďák smetl. Kromě toho, jak se dostal pod vůz, si pamatuje vše,“ popisuje událost Vladimírova manželka.

Vláďova pravá noha, která zůstala zaklíněná pod kolem nákladního vozu, byla natřikrát zlomená. Nad kolenem měl muž tržnou ránu, která vedla téměř kolem celého kolene.

Vladimír utrpěl rozsáhlá poranění hlavy.Zdroj: se svolením Lenky Barešové

„Na vnitřní části pravého kolene Vláďovi znekrotizoval sval, který byl odstraněn a následně překryt štěpem, který mu byl odebrán ze stehna. Na levé noze má Vláďa jizvu, která vede z podkolene až do půlky stehna. Ve stehně měl utržené svaly,“ popisuje Lenka stav manžela po nehodě.

Kromě toho však Vláďa utrpěl i rozsáhlá zranění na hlavě, která však naštěstí neměla vážné následky. „Co způsobilo jizvy na hlavě, Vláďa bohužel neví, ten moment si nepamatuje. Naštěstí však nedošlo k vážnému poškození. Měl sice potrhanou kůži na hlavě a v obličeji, ale vyvázl bez otřesu mozku, což je neuvěřitelné štěstí,“ myslí si Lenka.

Jakmile byl Vláďa převezen do nemocnice, byla mu navíc zjištěna plicní embolie, dostal několik krevních transfuzí a užíval troje antibiotika na infekci a bakterie v ranách. Na víc jak čtrnáct dní měl v nohách zavedenou podtlakovou terapii, která podporuje a urychluje hojení ran. Během měsíce, po který byl hospitalizován, podstoupil sedm operací.

„Zlomenou nohu měl Vláďa šest týdnů v ortéze. Dnes chodí už bez podpory berlí a čekají ho další rehabilitace a cvičení. Bohužel však nechodí jako před úrazem, na pravou nohu kulhá a sám si bez opory nestoupne,“ říká o aktuálním stavu Vláďova manželka. Časté operace totiž způsobily, že má Vláďa v jizvách srůsty a svaly tím pádem moc nepovolí. Při nedávné kontrole na traumatologii doktor Vláďovi oznámil, že svaly ještě možná trochu rozcvičí, ale už to nikdy nebude jako dřív. I tak však může mluvit o štěstí.

V noci se mu vše vrací

První noc po nehodě měl Vláďa tzv. flashback, kdy se mu daná situace promítala stále dokola. „Od doby, co měl tuto nehodu, v noci velmi špatně spí. Úraz se mu teď už ve snech nevrací, ale spát nemůže a nepomáhají ani prášky na spaní,“ hovoří o dalším následku nehody Vláďova žena.

Pravá noha, která zůstala zaklíněná pod kolem nákladního vozu, byla natřikrát zlomená. Nad kolenem měl Vladimír tržnou ránu, která vedla téměř kolem celého kolene.Zdroj: se svolením Lenky Barešové

Občas se Vláďa nevyhne myšlence, že kdyby vydržel o pár minut déle na druhé straně haly, kde byl se svými kolegy před nehodou, otřesnému zážitku by se nejspíš vyhnul. Osud tomu však chtěl jinak. „Pravděpodobnost, že se něco takového stane, je mizivá. Bylo to velmi rychlé a nečekané a ani Vláďa, ani jeho kolegové nemohli nic dělat,“ konstatuje.

Situace rodiny je trýznivá

Kvůli vážné nehodě nemůže Vláďa zatím docházet do zaměstnání a rodinu finančně nezabezpečuje ani jeho manželka, jelikož je v plném invalidním důchodu. Již sedmým rokem se léčí s kolapsovými stavy, kdy se její tělo zničehonic vypne a sesune se k zemi. Následně může být v bezvědomí několik vteřin, ale i desítky minut.

Její stav není možné nijak léčit a po probuzení z bezvědomí je schopna normálně fungovat. Problém tkví v tom, že většina jejích pádů je nepředvídatelná, což jí znemožňuje vykonávat jakékoliv zaměstnání. Snaží se však částečně pracovat z domova, aby rodinu alespoň trochu finančně zabezpečila.

Chcete-li Vláďovi pomoci vrátit se co nejdříve do normálního života, aby se mohl opět postarat o svou rodinu, jako to dělal dřív, můžete mu přispět do ověřené sbírky, kterou naleznete ZDE.