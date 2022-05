Co jsou opičí neštovice?

Jedná se o nemoc podobnou pravým neštovicím, způsobují je příbuzné viry, patřící do čeledi poxvirů. Název dostaly podle opice makaka, u něhož byl virus poprvé objeven koncem 50. let 20. století. Virus se přenáší na člověka kousnutím, škrábnutím či přímým kontaktem s krví infikovaných živočichů, zejména hlodavců. Přenáší se ale i z člověka na člověka vzduchem či tělními tekutinami.