Cílem podle něj je, aby lékový ústav situaci zhodnotil a nárok pacientů na ručně míchané léky případně zpřesnil. „Pokud bude ve správním řízení prokázáno, že pro některé pacienty je příprava takových léčiv nezbytná, správní orgán to jistě zohlední,“ uvedl. Nejedná se podle něj o zásadní změnu, ale o sjednocení pravidel. „Pro strašení veřejnosti není žádný důvod,“ dodal.

Koruny i tisíce

Jenže lékárníci to vidí jinak a upozorňují na možná úskalí. Změna se podle nich může dotknout řádově tisíců pacientů. Jak zdůraznil prezident České lékárnické komory Aleš Krebs, jedná se například o minerální přípravky pro novorozené děti se svalovou slabostí nebo pro pacienty s Willsonovou chorobou, postihující játra a nervový systém. Dále o léčiva pro lidi, kterým se tvoří v ledvinách či močových cestách močové kameny. V případě pomocných látek jde kupříkladu o ty, které zabraňují rozšíření lupenky nebo atopického ekzému.

„Takové přípravky jsou pro mnoho pacientů podstatné a v drtivé většině je není možné nahradit hromadně vyráběnými léky,“ řekl Deníku Krebs. Úhradu za speciální, ručně připravované léky není podle něj vhodné přenášet na pacienta. Některé sice stojí „jen“ desítky, jiné však i tisíce korun. Změna navíc nebyla s lékárenskou ani lékařskou obcí dopředu konzultována.

Návrh přijde nešťastný i vedoucímu centrální laboratoře lékárenské sítě Dr. Max v pražských Řepích Petru Harantovi. „Směsi minerálů jsou nezbytné třeba pro pacienty na dialýze,“ upozornil. Důležitá je podle něj širší odborná diskuse, z které by vzešlo, kdy je vyjmutí z úhrad pojišťovnou možné a kdy ne. „Pacienti by v tom neměli mít zmatky a my bychom neměli vypadat jako hokynáři, kteří se dohadují s pojišťovnami,“ dodal pro Deník.

S dotazem na možné rušení úhrad se Deník obrátil i na dotčené státní instituce. Ministerstvo zdravotnictví nechce záležitost komentovat. „Nejsme věcně příslušní,“ odůvodnil to mluvčí Ondřej Jakob. Státní ústav pro kontrolu léčiv v současné době vyhodnocuje obdržená vyjádření. „Není tedy možné poskytovat k dané věci bližší informace,“ dodala mluvčí Klára Brunclíková.