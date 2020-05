V prsu si sice nahmataly bulku, k lékaři ale nešly. „Kvůli všudypřítomné hysterii z koronaviru to vyhodnotily tak, že raději na vyšetření nepůjdou, protože by se mohly nakazit virem,“ přibližuje praxi posledních několika týdnů mamodiagnostik Jan Daneš.

Ženy podle něj přestaly chodit na prevenci. Zatímco v jiných letech přijde na screening rakoviny prsu v jarních měsících asi 50 tisíc pacientek, letos to bylo sotva dvacet až třicet procent.

Zvedne se úmrtnost

„To ale může znamenat problém: řada nádorů se neodhalí včas,“ varuje lékař pražského Mamodiagnostického centra Waltrovka.

Ženy pak budou muset podstoupit náročnější léčbu, některým z nich už bohužel nebude stačit. Úmrtnost se zvýší. „Skokově se mohou zvednout i náklady pojišťoven,“ dodává profesor Daneš.

S tím souhlasí i onkolog Jan Žaloudík. Čím dříve jsou podle něj nádory odhaleny, tím je jejich léčba snazší a levnější. „U tumorů v prvním stadiu většinou postačí operace, takže celá léčba vyjde na desítky tisíc korun. Naopak pozdní stadia rakoviny jsou velmi drahá. Vyžadují chemoterapii a radioterapii, které stojí stovky tisíc i miliony korun,“ říká.

Lékaři proto vyzývají pacientky, aby prevenci nezanedbávaly a co nejrychleji se na vyšetření objednaly. Pokud nebude mít volný termín zařízení, kam chodí obvykle, měly by zkusit jiné.

Zanedbaná prevence

„Obecně se sice doporučuje chodit do stále stejného centra, aby se mohly porovnávat změny, které se na snímcích ukazují v čase, nyní bych to ale neřešil. Pokud je to potřeba, má každé centrum povinnost starší snímky a veškerou dokumentaci novému centru poslat. Lze to samozřejmě udělat i elektronicky,“ dodává Jan Daneš.

Podle šéfa Svazu zdravotních pojišťoven Ladislava Friedricha je pokles preventivních vyšetření patrný i v jiných oblastech, než je screening rakoviny prsu. „Podle předběžných hlášení za březen odhadujeme, že se jejich počet snížil asi na polovinu,“ řekl. Jak to ale zahýbá s výdaji pojišťoven, prý prozatím nedokáže odhadnout.