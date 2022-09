Takzvané multiplexní testování se pokusně začalo používat už koncem minulého roku a v průběhu letoška se rozšířilo do dalších laboratoří a nemocnic. Lékaři si zatím modernější diagnostiku pochvalují. „Jde již o rutinní záležitost, nicméně v letních měsících není chřipka obávaná natolik, aby se lidé nechávali testovat i na ni,“ říká přednosta Mikrobiologického ústavu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Filip Růžička. „Většinou přijdou s podezřením na COVID, případně se otestovat před odjezdem do zahraničí, v odběrovém centru jich máme přibližně čtyřicet denně,“ pokračuje.

Multiplexní testy nemají lidé k dispozici jen formou PCR, ale také jako antigenní. Testy využívají k detekci antigenů covidu a chřipky takzvanou imunochromatografii koloidního zlata, výtěr probíhá z nosu. Čínský výrobce uvádí spolehlivost až 99 procent. Státní ústav pro kontrolu léčiv výsledek ale považuje jen za předběžný. „Jakýkoli reaktivní vzorek testovaný soupravou COVID-19 (metoda koloidního zlata) musí být potvrzen alternativními testovacími metodami a klinickými nálezy,“ uvádí ve zprávě k testu.

V lékárnách jsou dostupné multiplexní testy hned několika výrobců, jejich prodej se ale zatím pohybuje jen v desítkách. „Tyto testy jsme zařadili do svého sortimentu na začátku srpna. Třetí srpnový týden jsme prodali 64 kusů, a to byl zatím rekord, další týden to bylo 27, týden nato pak 19. Minulý týden klienti zakoupili 31 kusů,“ vypočítává mluvčí lékárenské sítě Dr.Max Michal Petrov.

Oproti tomu běžných antigenních testů na covid řetězec prodal během srpna 172 tisíc. „Vidíme zřetelný nárůst zájmů jak mezi individuálními klienty, tak ze strany firem,“ doplňuje mluvčí. Cena kombinovaných antigenních testů se pohybuje cca od 60 do 170 korun.

Rychleji a přesněji

Do pandemie covidu bylo běžné testování pacientů na chřipkové viry vzácné, teď se může stát běžnou medicínskou praxí. „V podstatě se ukázalo, jako už mnohokrát v minulosti, že krize dokáží vědu posunout rychle dopředu a do klinické praxe zavést léky a metody, o kterých se dlouho jen diskutuje,“ míní praktický lékař Jiří Bartoš. Testování na chřipku považuje za užitečné.

„Každý nástroj, který vede k rychlejší a přesnější diagnostice, je pro medicínu přínosem, tedy i tyto testy. Tady vidím velký přínos v tom, že by mohly pomoci v ordinacích rozeznat bakteriální nebo virový původ potíží pacienta a zabránit tomu, aby se zbytečně podávala antibiotika,“ vysvětluje Bartoš.

Podle lékaře Filipa Růžičky je obecně multiplexní metoda způsobem, jak uspořit čas. „Z jednoho vzorku zjistit přítomnost například dvanácti různých účinných látek. Dá se testovat i na přítomnost jiných původců onemocnění, ať už virového, či bakteriálního původu. To oceňují zejména kolegové, ke kterým se dostane například pacient s těžkým zápalem plic a oni mohou rychle zjistit, co tento stav způsobilo, a nastavit odpovídající léčbu,“ dodává přednosta Mikrobiologického ústavu FNUSA v Brně.

Aby se začaly testy na chřipku používat i v ordinacích praktických lékařů ve velkém, by ale podle Jiřího Bartoše bylo nutné nastavit podmínky úhrady a otevřít diskuzi s pojišťovnami. „Testů, zejména v chřipkovém období, by bylo opravdu velké množství, to by ordinace těžko samy utáhly,“ dodává.