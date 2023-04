Policisté nabídnou možnost vyzkoušet si nanečisto fyzické i psychologické testy, které čekají na uchazeče o práci u policie. Kdo zvládne fyzické testy a bude se chtít stát policistou, už je nebude muset opakovat. Policie mu je uzná. K prohlédnutí bude i moderní technika a přichystány jsou i soutěže pro děti.

České Budějovice - Policisté v jihočeské metropoli nabídnou všem zájemcům v sobotu 22. dubna 2023 možnost vyzkoušet si testy, které čekají na uchazeče o práci u Policie ČR. Podle jihočeské policejní mluvčí Štěpánky Schwarzové se policistou na zkoušku může stát každý v areálu Sportovního klubu Policie ČR na Jiráskově nábřeží (poblíž Kubatovy ulice). Kdo projde fyzickými testy, získá na to na místě rok platné osvědčení.

"Zkus, zda máš fyzičku pro přijetí do služebního poměru," zní motto organizátorů, které zve na podobnou akci již po několikáté.

"Přemýšlel jsi někdy o tom, že se staneš policistou? Zajímá tě, co vlastně policie nabízí, a chceš se na všechno zeptat? Přijď si vyzkoušet fyzické a psychologické testy nanečisto," říká Štěpánka Schwarzová. "Uchazeči, kteří splní fyzické testy, získají osvědčení, které je platné jeden rok a bude jim uznáno při přijímacím řízení do služebního poměru policisty," doplňuje jihočeská policejní mluvčí.

Registrace dopředu

Kdo má chuť si testy vyzkoušet, dopředu se má zaregistrovat na email: krpc.workshop@pcr.cz a přijít pak může v sobotu na workshop Policistou na zkoušku v sobotu od 9 do 13 hodin v areálu Sportovního klubu policie České Budějovice na Jiráskově nábřeží 999/25. Kdo získá osvědčení o zvládnutí fyzických testů, má jednu část přijímacího řízení k jihočeské policii úspěšně za sebou.

"Kromě přijímacího řízení si mohou zájemci, ale i návštěvníci z řad veřejnosti v rámci doprovodného programu prohlédnout moderní policejní vozidla a techniku. Na své si přijdou i malí fandové policie, pro které budou připraveny nejrůznější soutěže," doplnila k programu Štěpánka Schwarzová. "Práce u policie je velmi zajímavá a různorodá, proto se přijď podívat na náš workshop a přesvědč se, jestli na to máš," zve na akci Štěpánka Schwarzová.

Také na webu

Veškeré potřebné informace o samotném náboru do policejních řad jsou pro nové uchazeče zveřejněny na webových stránkách jihočeské policie. Zde se dozví vše o náboru, jaké jsou požadavky pro přijetí a také vše, co policie nabízí. Případně lze zavolat na telefonní číslo 606 762 294 a zeptat se na vše, co uchazeče zajímá.

Jihočeští policisté navíc každý čtvrtek v čase od 13 do 15 hodin pořádají informační schůzky o práci u Policie ČR v rohové modré budově policejního ředitelství v ulici Dvořákova 2 v Českých Budějovicích. I zde lze dostat všechny potřebné informace a na cokoliv se přímo na místě zeptat.