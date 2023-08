Libínské Sedlo uctilo v patronku zdejšího kostela svatou Annu poutí a koncertem. Zněly tóny vzácného harmonia.

Libínské Sedlo uctilo v patronku zdejšího kostela svatou Annu poutí a koncertem. Zněly tóny vzácného harmonia. Foto: Ladislav Beran | Foto: Deník/Klára Alešová

Jedinečný koncert zahájila Eliška Weisserová, která je dobrou duší Libínského Sedla a do kostelíku svaté Anny přivádí vždy velmi zajímavý program. Krátce po svátku svaté Anny obohatil pouť k této patronce koncert Harmonium – historie. Již podruhé přijeli hudebníci Ondřej Mucha a Jan Tománek prezentovat hru na harmonium, které představil Ondřej Mucha.

"Když jsme zde hráli poprvé o Adventu, představili jsme jiné harmonium, než to, na které budu hrát dnes. Dnes to bude zrestaurované velice vzácné koncertní harmonium postavené firmou Packard USA v roce 1895. A vy uslyšíte koncert mistrů staré Francie, ve druhé části nahlédneme i domů do České kotliny, kde staří mistři pro harmonia napsali mnoho pěkných skladeb," uvedl Ondřej Mucha

Dodal, že harmonium je nástroj starý necelých 200 let. Jeho předchůdcem byly čínské ústní varhany šeng, které v 18. století pronikly do Evropy. Je to specifický koncertní nástroj, určený především do sálů, salónů a domácností. Později se tento nástroj dostal do kostelů, zejména těch kde nebyly varhany. Jeho průrazných jazýčků, do té doby v Evropě neznámých, se používalo potom i pro některé jazýčkové píšťaly varhan.

Ondřeje Muchu doprovodil na housle Jan Tománek. Nádherná hudba starých mistrů nadchla. Koncertu byl přítomen i farář Římskokatolické farnosti R. D. Mgr. Petr Plášil, kterému se koncert líbil a oběma pánům poděkoval.

Po závěrečné skladbě oba pánové poděkovali lidem, kteří zaplnili kostel sv. Anny do posledního místečka a svou spokojenost vyjádřili dlouhotrvajícím potleskem pro oba hudebníky. Ti pozvali případné zájemce o tento nástroj do první soukromé expozice harmonií v České republice, která se nachází v Prostějově.

Ladislav Beran