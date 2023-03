Šumava už čeká! Okouzlí vás svými vrcholky a zavzpomínáte i na staré skláře

Jarní počasí už nás táhne ven na nejrůznější toulky a výšlapy. Hledáte tip na výlet? Nechte se inspirovat třeba touláním Miroslava Pecky a vyrazte, stejně jako on, z Kubovy Huti do Lenory. Jaká krásná místa na vás čekají, to si můžete prohlédnout v naší galerii.

Šumava a její krásy. | Foto: Miroslav Pecka