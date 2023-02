Jak uvedl Roman Šmucler, patří České Budějovice mezi nejrychleji rostoucí města z hlediska stomatologické péče. Jihočeský kraj je, co do počtu zubařů, nad průměrem v rámci republiky, dá se srovnávat s Rakouskem i Německem. Zubařů jako specialistů podle něj přibývá, ordinací naopak ne. Funguje systém větších praxí, které jsou levnější z hlediska nákladů, výhodou je také, že se lékaři mohou zastupovat během dovolených a v pracovní neschopnosti.

Jaké jsou aktuální počty zubařů v našem kraji?

Roman Šmucler je zubní lékař, stomatochirurg, specialista na laserovou a estetickou medicínu, vysokoškolský pedagog, podnikatel, moderátor a scenárista. Od září 2017 prezident České stomatologické komory.

Nyní máme 430 stomatologů, to je jeden stomatolog na 1497 pacientů, což je lehce nad průměrem v České republice a relativně dobré, asi jako Rakousko nebo Německo. Všichni ale známe Jihočeský kraj, tedy velké území s řídkým osídlením. Logicky jsou zemědělské oblasti, které se vylidňují a chybí tam vše, i stomatolog, podobně tak hranice se Středočeským krajem (část okresu Písek a Tábor), s Vysočinou a s Rakouskem a s Plzeňským krajem. České Budějovice patří k nejrychleji rostoucím stomatologickým městům v republice.

Eviduje Česká stomatologická komora narůst nových ordinací oproti minulému roku?

Zubních lékařů opět přibylo, ale ordinací bude ubývat. Trendem jsou větší praxe, tedy více lékařů a sester v jednom místě. Je to lepší pro pacienty, specializace, zástupy při nemocích a zároveň je to levnější. Sdílené ordinace v některých místech vadí hlavně lokálním politikům, ale pacienti spíše hledají podle ceny a reputace lékaře než podle kilometrů. Pojišťovny ale mají rezervy v informování o kapacitách, popřípadě nasmlouvání více stomatologů.

Zubní ordinace ve strakonické nemocnici rozšiřuje svůj provoz

Loni jste zmiňoval, že se podařilo dohodnout s Jihočeským krajem na dotování nových stomatologů, jak funguje tato spolupráce? Kolik zubařů vyslyšelo tuto nabídku?

Ne, my jsme navrhovali podporu v pár místech, kde je opravdu nedostatek. Vidíme to na číslech v Praze, a je to řešitelné tím, že stomatolog bude denně dojíždět kupříkladu půl hodiny (obvyklé v Praze). Projednávají to místní složky, ale vedení České stomatologické komory usiluje o jednání s krajem, nicméně zatím jsme se neviděli.

Strakonická nemocnice zřídila zubní ordinaci. Bude otevřena 5. září

V jakých okresech nejvíce schází zubní péče? Kde je nejvíce lidí bez zubního lékaře? Lze například porovnat Jihočeský kraj s nějakým jiným regionem, kde je zásadnější problém?

To není o okresech, ale o obcích, řekněme třeba Blatná a blízká Březnice ve Středočeském kraji, je třeba dávat smlouvy jen tam a ne do okresního města. Na straně druhé, lidé odtamtud jezdí kde co řešit do Příbrami nebo Strakonic, tak to asi jde i se stomatologií, ale to je rozhodnutí kraje.

Tábor láká do města lékaře. Nabízí stipendium a půjčku až dvou milionů

Víte o některé ordinaci, která by v jižních Čechách v dohledné době mohla otevřít, či o některých lékařích, kteří mají volnou kapacitu?

Volnou kapacitu má postupně každý lékař, nabírám pacienty 30 let. Neustále někdo umírá nebo se odstěhuje – cca pět až deset procent ročně. Teď se vytvořila mediální panika a je to politická show. Ale pokud by pojišťovny (pracujeme na tom s nimi) vzaly „neudané“ pacienty na seznam a postupně je distribuovaly, bude klid. Řada kolegů, i já, má „waiting list“. Pacienti vědí, že je zhruba za půl roku vezmu a že bych je vzal i teď, kdyby měli akutní problém. Když jim ale někdo dá seznam lékařů v kraji a oni volají, naštvaní lékaři všem řeknou NE. Potřebují pracovat, a ne každý má recepční.